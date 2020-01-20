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В почтовые ящики минчан начали бросать иконы: Священник советует их сжечь

20.01.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию TUT.BY обратилась читательница Анна. Девушка живет в Минске в микрорайоне Сухарево. В почтовом ящике она нашла необычную листовку: с одной стороны реклама перманентного макияжа, с другой — иконы.

Анна живет в 9-этажке. Реклама с иконами в ее почте оказалась впервые. Нашла ее девушка в прошлый четверг.

— Меня такая идея повеселила: рекламы стало так много, что люди идут даже на такие шаги, чтобы хоть кто-то обратил внимание на их товар или услуги, — говорит Анна. — Листовку я сфотографировала и выложила в сторис. Из десяти отреагировавших только одну девушку — она религиозна — эта ситуация огорчила. Остальные — посмеялись.

Как оказалось, с помощью необычной рекламы про свои услуги решила рассказать частный мастер. Нестандартный рекламный ход, говорит, ей подсказали в агентстве, которое занимается листовками. Мол, люди их не будут выбрасывать. Раньше, продолжает мастер, таких листовок она никогда не видела, поэтому согласилась. Напечатали их тысячу штук. Раздавали в конце декабря.

О том, как сработала реклама, собеседница говорить пока не берется — прошло мало времени. Но негативных отзывов, отмечает, ей не поступало.

Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви говорит, что сталкивается с подобной рекламой впервые.

— На моей памяти о таких листовках нам никто не сообщал, — говорит собеседник. — Вообще, нехорошо, когда в рекламе услуг, которые не относятся к вере, используют иконы. Возможно, рекламщики надеются, что, увидев изображения святых, человек проникнется к их услуге доверием или даже решит, что это связано с церковью. И так у них появится клиент. Но это недобросовестная реклама. Конечно, запретить использовать иконы на листовках мы не можем, но хотелось бы, чтобы рекламщики не делали таких вещей и не спекулировали на вере.

— Что делать с такой листовкой, если она тебе не нужна? Раз она не освящена, можно ли ее выбросить?

— К иконам нужно относиться с почтением. Поэтому пусть даже данное изображение не освящено, оно священно. Не стоит его выбрасывать. Даже на церковных газетах пишут: мы просим вас не использовать церковную газету в хозяйственных целях, потому что на страницах есть изображение Христа, упоминание Бога. Если такая листовка не нужна, то ее лучше просто сжечь.
 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY обратилась читательница Анна. Девушка живет в Минске в микрорайоне Сухарево. В почтовом ящике она нашла необычную листовку: с одной стороны реклама...
 
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