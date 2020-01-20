Чёрный пиар или мошенничество? В Витебске массово подают в суд на бизнесмена, который занимается ремонтами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске судебными разбирательствами обернулся банальный ремонт домов и квартир. Все претензии к одному и тому же бизнесмену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам предприниматель обвиняет интернет-ресурсы, которые помогают, как он утверждает, делать из мухи слона. А вот пострадавшие настроены решительно и уже написали заявления в милицию и позвонили на горячую линию нашего телеканала.

Анастасия Бут пыталась разобраться, где же все так истина.





Мы уже четыре месяца поднимаем этот дом, а в результате у нас поднимается только давление и учащается сердцебиение.





Домик в деревне Светлана купила всего за 4000 рублей, а в ремонт уже вложила 6000. Столько она заплатила витебскому бизнесмену, который обязался залить фундамент. Сначала прислал одних работников, потом других. Вторая бригада еще и обворовала хозяйку. В итоге ни денег, ни фундамента.





Светлана Дубинкина, жительница Новополоцка:

Он себя аккомпанировал так, что это единственный человек, его фирма, его бригада, которые работают только по ГОСТам и стандартам. Никто в Беларуси, с его слов, не делает так качественно эту работу.





И таких историй люди могут рассказать несколько десятков. Одним окна не привезли или привезли, но установили с недостатками. У других проблемы с воротами, у третьих – претензии к кровле или вовсе к ее отсутствию. Разные фирмы, но фамилия фигурирует везде одна.





Тамара Берестень, жительница Витебска:

По суду он деньги не собирается выплачивать. У нас создана в телефоне группа пострадавших лиц, которым он тоже ничего не платит.





Светлана Копаева, жительница Витебска:

Мама у меня старенькая, 73 года. Несовершеннолетняя дочь. Я сама инвалид – имею группу по инвалидности. Собирали по капельке денежку, чтобы заменить сами видите какие окна. После того, как мы поняли, что денег не будет и окон не будет, мама попала у меня в реанимацию с инфарктом.





Геннадий Конашков, житель Витебска:

Приехал – беленькая рубашка, гладко выбрит, опрятно одет. Все знает без всяких бумаг, определяет сразу навскидку.





Схема такая. Люди вносят предоплату, сроки проходят, начинаются претензии. Предприниматель обещает: мол, все будет через неделю, вот только закрою больничный. Те, кто уже не верит, несут заявления в милицию. В списке потерпевших почти четыре десятка человек.





Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Ущерб по заявлениям пострадавших уже превышает 50 тысяч рублей. У правоохранителей есть все основания полагать, что людей, обманутых индивидуальным предпринимателем, гораздо больше, и его преступная деятельность не ограничивается территорией Витебской области.





То, что мужчина мошенник, правоохранителям еще необходимо доказать. Ведь он говорит, что не имел злого умысла, а значит, под категорию мошенника не подпадает. Впрочем, есть у ответчика непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным в завладении имуществом путем обмана и осудили на 4 года без направления в исправительное учреждение. Но заниматься бизнесом-то суд не запретил.





Александр Ермолович, индивидуальный предприниматель:

Целая масштабная анти-пиар компания. Просто идет жесткий черный пиар. Выдирается один человек, его ситуация раздувается как мыльный пузырь, преподносится в искаженном виде и собирает негативные отзывы. После этого заказчики, с которыми не вышли ни сроки, вроде как нет препятствий к исполнению договора, бегут либо к нам расторгать договор. Либо идут сразу в милицию.





Анастасия Бут, корреспондент:

Самое абсурдное в этой ситуации то, мужчина, имея непогашенную судимость за мошенничество, продолжает работать. Он смог открыть ИП и основать частную кампанию. Новая компания – новые клиенты. Идеальная система, которую почему-то не могут заблокировать.