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Чёрный пиар или мошенничество? В Витебске массово подают в суд на бизнесмена, который занимается ремонтами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске судебными разбирательствами обернулся банальный ремонт домов и квартир. Все претензии к одному и тому же бизнесмену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сам предприниматель обвиняет интернет-ресурсы, которые помогают, как он утверждает, делать из мухи слона. А вот пострадавшие настроены решительно и уже написали заявления в милицию и позвонили на горячую линию нашего телеканала.
Мы уже четыре месяца поднимаем этот дом, а в результате у нас поднимается только давление и учащается сердцебиение.
Домик в деревне Светлана купила всего за 4000 рублей, а в ремонт уже вложила 6000. Столько она заплатила витебскому бизнесмену, который обязался залить фундамент. Сначала прислал одних работников, потом других. Вторая бригада еще и обворовала хозяйку. В итоге ни денег, ни фундамента.
Светлана Дубинкина, жительница Новополоцка:
И таких историй люди могут рассказать несколько десятков. Одним окна не привезли или привезли, но установили с недостатками. У других проблемы с воротами, у третьих – претензии к кровле или вовсе к ее отсутствию. Разные фирмы, но фамилия фигурирует везде одна.
Тамара Берестень, жительница Витебска:
Светлана Копаева, жительница Витебска:
Геннадий Конашков, житель Витебска:
Схема такая. Люди вносят предоплату, сроки проходят, начинаются претензии. Предприниматель обещает: мол, все будет через неделю, вот только закрою больничный. Те, кто уже не верит, несут заявления в милицию. В списке потерпевших почти четыре десятка человек.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
То, что мужчина мошенник, правоохранителям еще необходимо доказать. Ведь он говорит, что не имел злого умысла, а значит, под категорию мошенника не подпадает. Впрочем, есть у ответчика непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным в завладении имуществом путем обмана и осудили на 4 года без направления в исправительное учреждение. Но заниматься бизнесом-то суд не запретил.
Александр Ермолович, индивидуальный предприниматель:
Анастасия Бут, корреспондент:
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Чёрный пиар или мошенничество? В Витебске массово подают в суд на бизнесмена, который занимается ремонтами
Новости Беларуси. В Витебске судебными разбирательствами обернулся банальный ремонт домов и квартир. Все претензии к одному и тому же бизнесмену, сообщили в...
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