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Минские таможенники пресекли 68 фактов «импорта» наркотиков в 2019 году

20.01.2020 20:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минские таможенники пресекли 68 фактов «импорта» наркотиков в 2019 году
Минская региональная таможня

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за 2019 год Минская региональная таможня пресекла 68 фактов незаконного ввоза в страну наркотических средств и психотропных веществ, что в 2 раза больше, чем за 2018 году.

Минские таможенники пресекли 68 фактов «импорта» наркотиков в 2019 году В Беларуси изъяли самую крупную партию героина за всю историю страны

Из незаконного оборота изъято почти 5,5 кг запрещенных веществ, среди которых: кокаин, героин, трава эфедры, марихуана, маковая солома, масло каннабиса, марки, пропитанные ЛСД, модафинил и т. п. Кроме того, таможенниками изъяты некурительные табачные изделия: более 95 кг насвая и 50 кг снюса.

Всего за 2019 год выявлено почти 10 тыс. административных правонарушений и возбуждено 46 уголовных дел.

 
 
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Минская региональная таможня в 2019 году пресекла 68 фактов незаконного ввоза в страну наркотиков и психотропов. Изъято около 5,5 кг запрещенных веществ.
 
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