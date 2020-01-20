Минские таможенники пресекли 68 фактов «импорта» наркотиков в 2019 году

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за 2019 год Минская региональная таможня пресекла 68 фактов незаконного ввоза в страну наркотических средств и психотропных веществ, что в 2 раза больше, чем за 2018 году.

Из незаконного оборота изъято почти 5,5 кг запрещенных веществ, среди которых: кокаин, героин, трава эфедры, марихуана, маковая солома, масло каннабиса, марки, пропитанные ЛСД, модафинил и т. п. Кроме того, таможенниками изъяты некурительные табачные изделия: более 95 кг насвая и 50 кг снюса.

Всего за 2019 год выявлено почти 10 тыс. административных правонарушений и возбуждено 46 уголовных дел.