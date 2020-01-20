ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Казахстан обсудили способы поставки нефти

20.01.2020 20:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики страны.

Россия с 1 января приостановила поставки нефти в Беларусь: стороны не смогли договориться об условиях поставок. В частности, Минск не согласен с необходимостью платить поставщикам нефти премию. Сейчас поставки нефти в республику осуществляют компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева, при этом Минск рассматривает разные альтернативные источники углеводородного сырья. 15 января стало известно, что Беларусь направила запрос в Казахстан на поставку нефти.

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев 17 января встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Анатолием Ничкасовым и вице-председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андреем Бунаковым.

В ведомстве отметили, что прежде всего должно быть подписано и ратифицировано Соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов – его проект сейчас проходить процедуры государственного согласования; кроме того, компании требуется коммерческая заинтересованность компаний в поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь. 

О поставках нефти из Казахстана в Беларусь страны договорились еще осенью, но соглашение подписано не было, поскольку не прошло процедуры согласования, кроме того, есть вопрос по поводу транзита нефти через территорию России.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики...
 
Новости дня
Новости разные
 
В почтовые ящики минчан начали бросать иконы: Священник советует их сжечь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика