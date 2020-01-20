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Беларусь и Казахстан обсудили способы поставки нефти
Источник материала: Партизан
Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов, сообщает
Россия с 1 января приостановила поставки нефти в Беларусь: стороны не смогли договориться об условиях поставок. В частности, Минск не согласен с необходимостью платить поставщикам нефти премию. Сейчас поставки нефти в республику осуществляют компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева, при этом Минск рассматривает разные альтернативные источники углеводородного сырья. 15 января стало известно, что Беларусь направила запрос в Казахстан на поставку нефти.
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев 17 января встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Анатолием Ничкасовым и вице-председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андреем Бунаковым.
В ведомстве отметили, что прежде всего должно быть подписано и ратифицировано Соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов – его проект сейчас проходить процедуры государственного согласования; кроме того, компании требуется коммерческая заинтересованность компаний в поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь.
О поставках нефти из Казахстана в Беларусь страны договорились еще осенью, но соглашение подписано не было, поскольку не прошло процедуры согласования, кроме того, есть вопрос по поводу транзита нефти через территорию России.
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