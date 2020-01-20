ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мошенники обманывают белорусов предлагая получить компенсацию за утечку личных данных

20.01.2020 20:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мошенники, под предлогом компенсации за утечки персональной информации, предлагают купить "временный номер социального страхования гражданина США", сообщают эксперты Лаборатории Касперского.


"В новости регулярно попадают всевозможные утечки данных, а в последнее время также и информация о крупных штрафах, которые платят компании, эти утечки допустившие. Вплоть до нескольких миллиардов долларов", - отмечают специалисты. 

Новый вид скама, рассылок, авторы которых обещают получение крупной денежной суммы при предварительной "оплате комиссии" и т.п., затронул белорусов, а также граждан России, Алжира, Египта, ОАЭ, рассказали специалисты по интернет-безопасности.

"Мошенники действуют от имени выдуманной организации - Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. На фейковом сайте сообщается, что этот фонд выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных, и получить их могут граждане любой страны мира", - сообщили эксперты.

Пользователю предлагается проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе: для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях. После этого сообщается, что данные, в том числе фотографии, видео, контакты, были обнаружены в одной из баз утечек, что дает право получить компенсацию - несколько тысяч долларов.

Затем мошенники просят ввести номер социального страхования SSN. Затем сайт выдает уведомление об ошибке и предложение купить временный номер за $9. После перевода этой суммы общение злоумышленников с легковерным пользователем в лучшем случае прекращается, в худшем - в руки кибермошенников попадают его персональные банковские данные.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мошенники, под предлогом компенсации за утечки персональной информации, предлагают купить "временный номер социального страхования гражданина США", сообщают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские таможенники пресекли 68 фактов «импорта» наркотиков в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика