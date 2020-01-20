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В Беларуси хотят заварить все мусоропроводы в течение максимум двух лет

20.01.2020 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работа по завариванию мусоропроводов в жилых домах будет завершена в Беларуси в течение одного-двух лет. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Он отметил, что, например, в Гродно мусоропроводы заварили еще больше года назад.

— Там был опрос, местные органы власти приняли решение и обеспечили строительство контейнерных площадок, — отметил замминистра.

Обеспечение необходимым количеством контейнерных площадок для вывоза мусора В. Смирнов назвал важнейшим условием успешного решения данного вопроса. Он отметил, что работа по завариванию мусоропроводов активно и успешно ведется во всех крупных населенных пунктах страны.

— В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов — там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены, — сказал В. Смирнов.

Вместе с тем он напомнил, что для заваривания мусоропровода необходимо получить согласие жильцов.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Работа по завариванию мусоропроводов в жилых домах будет завершена в Беларуси в течение одного-двух лет. Об этом заявил заместитель министра...
 
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