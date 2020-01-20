Привычные действия в интернете, которые стали опасны

Источник материала: Вороновская газета

Большинство из нас были в сети достаточно долго, чтобы знать, что интернет — это уже не то, что было раньше. Под, казалось бы, простым интерфейсом и бесхитростным предложением срывается масса процессов, которые созданы только для получения прибыли.

За прошедшие годы мы привыкли доверять определенному поведению в Интернете — но пришло время перестать принимать это как должное,портал ex-hort.ru на своем канале в Яндекс.Дзен. Вот несколько вещей, которые вы должны прекратить делать онлайн.

1. Вход в систему с помощью кнопок Facebook и Google.

Хотя они кажутся удобным методом «один ключ для всех», они несут в себе огромный минус в отношении конфиденциальности. Эти компании ( Google и Facebook ), используют рекламу как основное средство получения дохода, и они придумали и внедрили способ аутентификации. Например, если вы зарегистрируетесь в магазине детской одежды с помощью кнопки входа Facebook, Facebook будет знать, что у вас есть дети или вы ждёте пополнения. Сразу же социальная сеть начнет распространять вам рекламу детских товаров и, возможно, будет обмениваться этими данными с другими предприятиями в той же отрасли. Поэтому лучше держаться подальше от кнопок входа в систему, и если вы всё же использовали их некоторое время, перейдите к настройкам учетной записи Facebook или Google, чтобы отозвать доступ к любой службе, с которой вы их связали.



Между прочим, Apple решила предложить альтернативу, с помощью своего последнего API аутентификации. Вызываемый «Вход с Apple», в отличие от Facebook или Google, практически не делится информацией со сторонними службами — у вас даже есть возможность скрыть свой адрес электронной почты. Apple, в состоянии себе такое позволить это, потому что большая часть ее доходов не за счет рекламы, и она не претендует на ваши данные.

2. Бесконтрольная публикация вашего личного адреса электронной почты



Вы не должны легко раздавать адрес своей личной электронной почты. Если вы не планируете активно использовать веб-сайт, вам следует вместо этого рассмотреть возможность подписки по разовой электронной почте.





3. Прекратите сохранение паролей в вашем браузере Расширения браузера для временного или одноразового адреса электронной почты, также автоматически генерируют уникальный одноразовый адрес, который вы можете вводить всякий раз, когда они обнаруживают поле электронной почты в онлайн-форме или на странице регистрации.3. Прекратите сохранение паролей в вашем браузере Большинство браузеров спрашивают, хотите ли вы сохранить пароль всякий раз, когда вы входите в систему или регистрируетесь на новой платформе. Но вы никогда не должны нажимать эту кнопку «Да». Встроенный в браузер менеджер паролей не так безопасен, как должен. В большинстве случаев ваши учетные данные будут храниться в простом текстовом формате, к которому любой взломщик может получить доступ.

Мы рекомендуем перейти на выделенный менеджер паролей. Эти инструменты предназначены для защиты ваших учетных данных и, самое главное, они работают во всех приложениях и операционных системах.

4. Прекратите игнорировать условия использования сервиса



Я уверен, что мы все делали это: быстро-быстро прокручивали сроки и условия, чтобы скорей добраться до кнопки «согласен». Однако сейчас это может нанести серьезный ущерб вашим личным данным и привести к серьезным последствиям.









К счастью, есть несколько признаков, которые вы можете найти, чтобы понять с чем вы согласны. Вы можете искать общие термины, такие как «информация» и «данные». Или вы можете перейти на вспомогательные сайты, такие как tosdr.org которые обобщают правила известных служб на простом языке.

5. Прекратите просмотр сайтов без HTTPS



Некоторое время назад было выпущено более зашифрованное обновление под названием HTTPS. Главная его особенность заключается в том, что любая информация, которой сайт обменивается с сервером, защищена и не может быть скрытно взломана злоумышленниками. К сожалению, HTTP все еще действует, и многие веб-сайты не чувствуют необходимости переключаться на HTTPS, что делает ваши данные уязвимыми для взлома.





