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Александр Турчин поручил председателям райисполкомов за год «поднять» по одному проблемному хозяйству

20.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Итоги отрасли животноводства за 2019 год обсудили на коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома.

Александр Турчин поручил председателям райисполкомов за год «поднять» по одному проблемному хозяйству

Председатель облисполкома Александр Турчин, открывая заседание, отметил, что в любой сфере важен экономический результат. И животноводческая отрасль не исключение.

– У нас много убыточных хозяйств. И это наша недоработка. Приведу в пример Вилейский район. Сюда пришел инвестор, взял одно из слабых хозяйств, вложил средства. На ферме тот же скот, работают на предприятии те же люди, но за 6-8 месяцев продуктивность выросла в 3 раза, выручка – в 5 раз, зарплата – в 2 раза. Из чего я могу сделать вывод, что с правильным подходом любое слабое хозяйство можно вывести на среднеобластной уровень и платить людям достойную заработную плату, – сказал Александр Турчин.

Также глава центрального региона поручил председателям райгориспокломов определить в своем районе самое слабое хозяйство и в течение года вывести его на среднеобластной уровень:

– Составить бизнес-план, высчитать необходимую сумму вложений. Деньги мы найдем. Условие одно: результат такой же, как в Вилейке.

Об итогах 2019 года в отрасли животноводства рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Левкович. Он отметил, что в целом область сработала неплохо по всем показателям, однако ситуация в ряде районов выглядит катастрофической.

– Цель нашей коллегии — разобраться с проблемами и ошибками, допущенными в прошлом году, чтобы не повторить их в дальнейшем. Поэтому проанализировали недоработки и упущенные возможности, четко разложив по полочкам всю производственную цепочку, – сказал Сергей Левкович.

По состоянию на 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота в области составила 953,8 тысяч голов. За прошедший год организациями произведено 1782,4 тыс.тонн молока, что составляет 101,6 % к уровню 2018 года.

Средний удой молока от коровы в 2019 году составил 5343 килограмма и увеличился на 8 килограммов к 2018 году. Удельный вес реализованного государству молока в объеме производства в среднем по области за 2019 год – 89,1%.

За январь-декабрь 2019 года производство скота и птицы составило 498,9 тыс.тонн или 102% к 2018-му, в том числе крупного рогатого скота – 142,9 тыс.тонн. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании и откорме – 606 граммов, что на 1 грамм выше уровня 2018 года.

За 2019 год произведено более 120 тыс. тонн свинины и около 235 тыс. тонн птицы. Производство яиц составило 1145,7 млн штук.

В области имеется 1263,4 тыс. тонн к.ед. травяных, что в расчете на условную голову крупного рогатого скота составляет 18,9 ц.к.ед. Для нужд общественного животноводства в сельскохозяйственных организациях области имеется сенажа 1656 тыс. тонн и силоса – 3001 тыс. тонн.

Источник: сайт Миноблисполкома


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Итоги отрасли животноводства за 2019 год обсудили на коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома. Председатель облисполкома...
 
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