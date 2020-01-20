Лукашенко анонсировал 6️⃣ «съезд народа Беларуси» в конце февраля 2020 года

Источник материала: Новости Волковыска

20 января 2020-го во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой Лукашенко анонсировал проведение «Всебелорусского народного собрания» в конце февраля, сообщает пресс-службу президента.

Президент выразил заинтересованность в личном участии в работе предстоящего съезда Федерации профсоюзов.

«Это масштабное внутреннее мероприятие. Тем более такой политически важный год: президентские выборы, «съезд народа Беларуси» – «Всебелорусское народное собрание», которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль», – сказал Лукашенко.

«Всебеларусское народное собрание» будет уже шестым по счету. Отметим, что дата проведения мероприятия не названа.

Первое состоялось в октябре 1996 года. Итогом его стало обсуждение изменений Конституции, которые вынесли на республиканский референдум. Эти поправки расширили полномочия президента.

Следующие собрания прошли в 2001, 2006, 2010 гг. и проводились перед президентскими выборами. Только в июне 2016 году «Всебелорусское народное собрание» прошло после президентских «выборов», перед выборами в Палату представителей.





На таких собраниях, где представлены правительство, парламент, руководители органов местной власти, Лукашенко фактически утверждает свою предвыборную программу и программу развития Беларуси на пять лет.

Напомним, президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.