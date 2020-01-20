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Новым министром обороны Беларуси стал генерал-майор Виктор Хренин

20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность государственного секретаря Совета Безопасности Андрея Равкова. Ранее он занимал должность министра обороны, сообщает «МИР 24».

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета Безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», – сказал Лукашенко.

Новым министром обороны стал генерал-майор Виктор Хренин. До этого он возглавлял войска Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба Вооруженных сил назначен генерал-майор Александр Вольфович. Ранее он работал в должности первого заместителя начальника Генштаба. Пост нового генерального секретаря ОДКБ занял Станислав Зась.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность государственного секретаря Совета Безопасности бывшего министра обороны Андрея Равкова.
 
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