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Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

20.01.2020 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госконцерн «Белнефтехим» заявил о закупке 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идёт о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — заявили в пресс-службе компании.

Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявление Кариньша.
 
 
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Госконцерн «Белнефтехим» заявил о закупке 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки. Об этом сообщает БЕЛТА.
 
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