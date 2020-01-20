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«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Теплая зима не могла не отразится на братьях наших меньших. Особенно это чуют кошачьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, у льва Джонни проснулись очень нежные чувства к львице Персее, а пума начала мяукать, что обычно делает лишь весной. А главные мохнатые метеорологи стали чутко спать.
Елена Лоско, научный сотрудник Гродненского зоопарка:
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«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка
Новости Беларуси. Теплая зима не могла не отразится на братьях наших меньших. Особенно это чуют кошачьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лисички в...
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