Нёман мелеет. Как это отразится на природе края?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно гидрологи бьют тревогу – Неман мелеет. За последние 10 лет уровень воды в реке уменьшился наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?





Светлана Березина, начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гроднооблгидромета:

Вода становиться теплее, берега заболачиваются. Это очень плохо сказывается на рыбах. Некоторые виды рыбы просто исчезают.