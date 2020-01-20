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Нёман мелеет. Как это отразится на природе края?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно гидрологи бьют тревогу – Неман мелеет. За последние 10 лет уровень воды в реке уменьшился наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Березина, начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гроднооблгидромета:
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Новости Беларуси. В Гродно гидрологи бьют тревогу – Неман мелеет. За последние 10 лет уровень воды в реке уменьшился наполовину, сообщили в программе Новости «24...
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