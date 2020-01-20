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Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»

20.01.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните Серёжу Сыроежкина и его друга Электроника? А ведь с момента выхода этого фильма прошло уже сорок лет. Но до сих пор кинокартина остаётся популярной и узнаваемой, даже среди нынешних детей. 

Трёхсерийный фильм «Приключения Электроника» является одним из ярких детских кинокартин советского кинематографа. Многие актёры прославились после выхода фильма на экраны. А как эти люди выглядят сейчас? 

Сергей Сыроежкин и Электроник – Юрий Торсуев и Владимир Торсуев, 53 года 

В детстве Торсуевы были пионерами. Когда пришло время, братья отслужили в армии, а после возвращения устроились на работу в киностудию «Три Тэ». Юрий и Владимир пробовали себя в предпринимательской деятельности, занимались торговлей, выступали в группе «Гараж Сыроежкина» вместе с Татьяной Михайловой. Изредка продолжают появляться на телеэкранах. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/mama_s_mirom 

Макар Гусев – Василий Скромный, 55 лет 

Был пионером, после окончания театральной школы решил, что не хочет быть актёром и поступил в мореходное училище. Василий стал боцманом, побывал у многих дальних берегов. Своим хобби считает подводное плавание. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру 

Школьница – Оксана Фандера, 52 года 

После выхода «Приключений Электроника» в творческой карьере актрисы наступил перерыв. В 1988 году она заняла второе место на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица», после чего Оксану Олеговну снова начали приглашать на съёмки. В 1990 году вышла замуж за режиссёра Филиппа Янковского и появилась в нескольких его фильмах. У семьи двое детей. Продолжает сниматься и сейчас. 

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_ 

Отец Сыроежкина – Юрий Чернов, 70 лет 

Окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Поначалу склонялся к карьере циркача, но потом всё-таки выбрал путь актёра. Долгое время совмещал службу в театре со съёмками в фильмах, также был ведущим на ТВ. Дважды женат, трое детей. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/evtihom 

Майя Светлова – Оксана Алексеева, 53 года 

Для Алексеевой эта роль стала первой и последней. После этого Оксана Игоревна окончила Одесский политехнический институт по специальности «экономист-программист», вышла замуж и переехала в Беларусь. В Минске работала исполнительным директором. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру 

Виктор Смирнов – Дмитрий Максимов, 54 года 

Закончил Московский финансовый институт, отслужил в армии в пограничных войсках КГБ СССР. Женат, есть сын. Живёт в Москве, занимается бизнесом. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру 

Чижиков-«Рыжиков» – Евгений Лившиц, 50 лет 

В детстве снялся в нескольких фильмах, но решил выбрать путь музыканта. Закончил Институт музыки им. Шнитке. Через какое-то время уехал в Германию, где играл в Дюсельдорфском Симфоническом Оркестре. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру 

Зоя Кукушкина – Валерия Солуян, 53 года 

После «Приключений Электроника» Солуян с красным дипломом окончила мединститут. Спустя годы вышла замуж и родила сына. Известно, что во время съёмок фильма произошёл забавный инцидент: борясь за внимание девочки между собой подрались братья Торсуевы. 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Фото: Кино-театр.ру 

Кстати, пару месяцев назад мы вспоминали популярных актёров-близнецов.

Чем они занимаются сейчас – читайте здесь

Люди в материале: Валерия Солуян, Евгений Лившиц, Дмитрий Максимов, Оксана Алексеева, Юрий Чернов, Оксана Фандера, Василий Скромный, Юрий Торсуев, Владимир Торсуев, Татьяна Михайлова, Филипп Янковский
 
Теги: Минск
 
 
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Помните Серёжу Сыроежкина и его друга Электроника? А ведь с момента выхода этого фильма прошло уже сорок лет. Но до сих пор кинокартина остаётся популярной и...
 
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