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Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нынешняя белорусская зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Только на прошлой неделе за три дня было побито сразу 37 температурных рекордов. Распускаются цветы, реки мелеют, а аграрии переживают за урожай озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5-го января срезаем лисички.
Если одних сюрпризы погоды лишь удивляют, то, например, агрономов серьезно беспокоят. Осмотр корневой системы озимых Геннадий Эйсмонт проводит на всех полях СПК имени Деньщикова. Переживает, чтобы пшеница или рапс не приняли теплую зиму за раннюю весну. Ведь зерновые теперь должны дремать. Пробуждение не по календарю чревато потерей урожая. Пока что этого не произошло.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Отсутствие снега аграриям тоже не на руку: покров защищает растения от морозов.
Самая большая проблема, которая возникает у нас в сегодняшней ситуации – это отсутствие влаги. Естественно, снег, когда лежит, то сохраняется влага и она впитывается.
Недополучают влагу не только сельхозкультуры.
Ученые спорят над теориями тепловых волн и повышения уровня мирового океана, тем, как будет выглядеть жизнь в условиях глобального потепления.
Владимир Логинов, главный научный сотрудник центра климатических исследований института природопользования НАН Беларуси:
А вот для водителей такая зима, наоборот, в радость. Дмитрий Заневский уже 27 лет работает в троллейбусном управлении. Говорит, от снежных будней страдал не раз. И троллейбус приходилось толкать, и буксовать на остановках.
Дмитрий Заневский, водитель троллейбуса Гродненского троллейбусного управления:
Январь нового года в Минске оказался значительно теплее, чем в 2019-м. Это позволило сэкономить. Например, в кабинетах столичного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов даже батареи отключили.
Дмитрий Скворцов, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
Пока столбик термометра в Беларуси максимально опускался лишь до -9ºС. В целом температурный фон декабря и января на целых семь градусов выше климатической нормы. В ближайшее время погода не изменится.
Галина Буро, корреспондент:
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Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?
Новости Беларуси. Нынешняя белорусская зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Только на прошлой неделе за три дня было побито сразу 37...
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