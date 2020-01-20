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Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

20.01.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешняя белорусская зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Только на прошлой неделе за три дня было побито сразу 37 температурных рекордов. Распускаются цветы, реки мелеют, а аграрии переживают за урожай озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Климатические аномалии в репортаже Галины Буро.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

5-го января срезаем лисички.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Если одних сюрпризы погоды лишь удивляют, то, например, агрономов серьезно беспокоят. Осмотр корневой системы озимых Геннадий Эйсмонт проводит на всех полях СПК имени Деньщикова. Переживает, чтобы пшеница или рапс не приняли теплую зиму за раннюю весну. Ведь зерновые теперь должны дремать. Пробуждение не по календарю чревато потерей урожая. Пока что этого не произошло.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Растения все-таки не законсервированы до конца, они дышат, немножко теряют питательные вещества, что, конечно же, нехорошо для растений, весной это будет немножко сказываться на их росте.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя

Отсутствие снега аграриям тоже не на руку: покров защищает растения от морозов.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Самая большая проблема, которая возникает у нас в сегодняшней ситуации – это отсутствие влаги. Естественно, снег, когда лежит, то сохраняется влага и она впитывается.

Недополучают влагу не только сельхозкультуры.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Нёман мелеет. Как это отразится на природе края?

Ученые спорят над теориями тепловых волн и повышения уровня мирового океана, тем, как будет выглядеть жизнь в условиях глобального потепления.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Владимир Логинов, главный научный сотрудник центра климатических исследований института природопользования НАН Беларуси:
Сейчас как бы произошло смещение потепления на вторую половину года. Именно во второй половине года мы видим тепло.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

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А вот для водителей такая зима, наоборот, в радость. Дмитрий Заневский уже 27 лет работает в троллейбусном управлении. Говорит, от снежных будней страдал не раз. И троллейбус приходилось толкать, и буксовать на остановках.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Дмитрий Заневский, водитель троллейбуса Гродненского троллейбусного управления:
Нескользкие дороги. Хорошо к остановкам подъезжать, с остановки выезжать – не буксует ничего.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

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Январь нового года в Минске оказался значительно теплее, чем в 2019-м. Это позволило сэкономить. Например, в кабинетах столичного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов даже батареи отключили.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Дмитрий Скворцов, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
В прошлом году за 19 дней января средняя температура по Минску составила -4,4ºС, а в этом году это +1,2ºС. Естественно, это отразилось на потреблении топливно-энергетических ресурсов. Снижение потребления составило порядка 18 %.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

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Пока столбик термометра в Беларуси максимально опускался лишь до -9ºС. В целом температурный фон декабря и января на целых семь градусов выше климатической нормы. В ближайшее время погода не изменится.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Галина Буро, корреспондент:
Синоптики говорят, что нынешняя зима уже всерьез претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Но не исключают, что морозы и снег все же придут, скажем, в феврале, а может и весной. Но главное, что красота даже в такую погоду всегда рядом.

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Люди в материале: Геннадий Эйсмонт, Владимир Логинов, Дмитрий Заневский, Дмитрий Скворцов, Галина Буро
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нынешняя белорусская зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Только на прошлой неделе за три дня было побито сразу 37...
 
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