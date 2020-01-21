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«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

21.01.2020 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

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Сегодня с утра в отделе продаж «Дана Холдингз» покупателей больше обычного! Людей привел сюда не праздный интерес - сегодня стартовали продажи квартир нового дома «Александрия» в квартале «Африка» многофункционального комплекса «Минск Мир». Старт - это лучшие условия, и тот, кто серьезно настроен на покупку жилья в столице, упускать такой шанс не намерен!

Более того, у целеустремленных покупателей есть и еще один весомый аргумент - застройщик «Дана Холдингз» по многочисленным просьбам продлил длительную рассрочку в комплексе «Минск Мир» на прежних условиях до конца января. И квартиры здесь можно купить в рассрочку до 10 лет! Самое время поторопиться!

В любом случае дом «Александрия» – очень интересный вариант с точки зрения покупки в нем квартиры. Он назван в честь древнейшего города Средиземноморья, в истории которого смешались эпохи, культуры и народы, и в стильном здании есть черты, которые делают его особенно привлекательным.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Дом «Александрия» квартала «Африка»

В доме «Александрия» - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.

Все квартиры свободной планировки. Определить количество и размер комнат жильцы смогут самостоятельно - так, как это будет удобно именно для их семьи.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

В доме «Александрия» все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна

Хотите что-то особенное? Тогда обратите внимание на первый этаж – здесь будут находиться квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Вы будете чувствовать себя почти как в таунхаусе!

Подъезд сквозной, с двумя выходами – на улицу, к парковкам для автомобилей, и в тихий зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой.

Впрочем, подъезд - слово для описания «Александрии» не самое подходящее! Здесь красивое и просторное лобби, которое получит эксклюзивный дизайн: гранитные полы и порталы лифтов, стильное и практичное оформление стен. Предусмотрено, что в лобби будет стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Просторное дизайнерское лобби дома «Александрия»

Современные дома высотные, и подъем даже на самый верх никогда не создаст проблем жильцам «Александрии». Ведь здание будет оборудовано тремя скоростными бесшумными лифтами ведущего мирового производителя OTIS!

В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха

Проектировщики постарались отразить название дома не только в оформлении лобби, но и фасадов. Дом «Александрия» получит оригинальное цветовое решение – в теплых песочно-коричневых тонах. Окна – с бронзовой тонировкой. С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка

Для покупателей важна и скорость строительства - мало кто сегодня готов обещанного три года ждать! И здесь – тоже хорошие новости: строительство дома «Александрия» уже началось, а срок его сдачи запланирован на первый квартал уже в следующем году!

Квартал «Африка» – новая локация на карте комплекса «Минск Мир», уже восьмой, в котором продаются квартиры!

Он расположен в западной части комплекса, и с юго-восточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. Это идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Квартал «Африка»

Непосредственно на территории квартала запланирован детский сад с бассейном – родителям этот факт в радость! В кварталах по соседству - две современные школы.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

На территории квартала запланирован детский сад с бассейном

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

В кварталах по соседству - две современные школы

Внутренние дворы квартала «Африка», как и принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Но автовладельцы обижены не будут - жители и их гости смогут разместить машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Девятиуровневый крытый паркинг

В квартале появятся также объекты культурно-бытового назначения, магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки.

Напомним, что «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Это самый современный строящийся комплекс, расположенные в непосредственной близости от центра города.

Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение – две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

«Минск Мир» строится по принципу «город в городе», что предполагает главное – все необходимое здесь в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

И еще один приятный сюрприз для покупателей - они могут практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство комплекса и сколько этажей возведено в выбранном доме! Поможет им в этом видео-тур на сайте застройщика.

Не упустить возможность выбрать квартиру на старте продаж и воспользоваться уникальными финансовыми инструментами от «Дана Холдингз» спешат многие. Иван Гнеденок, например, квартиру пришел выбирать с дочерью и сыном. Он заранее решил, в каком комплексе хотел бы обзавестись жильем.

«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес

Иван Гнеденок с дочерью и сыном

– Мы планируем построиться в комплексе «Минск Мир». В каком квартале и доме – еще рассматриваем, вариантов много, и все отличные! Район новый, сообщение удобное, метро будет. Там вообще кругом проспекты! Школы строят, детские сады – там все будет. Считаю, что свободная планировка – это тоже большой плюс, как строитель говорю: сделаешь все в квартире, как ты сам хочешь, как тебе удобнее! – рассуждает Иван.

Семья рассчитывает использовать финансовые инструменты, которые предлагает «Дана Холдингз», потому и не затягивает с принятием решения.

– Хотим воспользоваться или кредитом, или рассрочкой, поэтому перебираем различные варианты. Рассрочка выглядит предпочтительнее – по кредиту все-таки идут существенные переплаты, а рассрочка – вообще без процентов! И длительный срок - это очень важно. Мы сравнивали с предложениями других застройщиков: один-два года рассрочки для семьи с детьми и обычными доходами – слишком мало!

Иван Гневенок прав - с длительной рассрочкой позволить себе квартиру могут многие семьи с обычными стабильными доходами.

В комплексе «Минск Мир» рассрочка предоставляется до 10 лет и, по просьбам покупателей, на прежних условиях. Но только до конца января, поэтому времени воспользоваться именно этим финансовым инструментом осталось не так и много - всего две недели. Напомним, что для покупки необходим первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, есть выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме «Александрия» можно узнать на сайте bir.by. Но еще лучше - заглянуть в эти дни в отдел продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пусть путь домой вам освещают огни «Александрии»!

 
Теги: Минск
 
 
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   Сегодня с утра в отделе продаж «Дана Холдингз» покупателей больше обычного! Людей привел сюда не праздный интерес - сегодня стартовали продажи квартир нового...
 
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