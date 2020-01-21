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«Александрия»: квартиры в новом доме комплекса «Минск Мир» вызвали большой интерес
21.01.2020 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Сегодня с утра в отделе продаж «Дана Холдингз» покупателей больше обычного! Людей привел сюда не праздный интерес - сегодня стартовали продажи квартир нового дома «Александрия» в квартале «Африка» многофункционального комплекса
Более того, у целеустремленных покупателей есть и еще один весомый аргумент - застройщик «Дана Холдингз» по многочисленным просьбам продлил длительную рассрочку в комплексе «Минск Мир» на прежних условиях до конца января.
В любом случае дом «Александрия» – очень интересный вариант с точки зрения покупки в нем квартиры. Он назван в честь древнейшего города Средиземноморья, в истории которого смешались эпохи, культуры и народы, и в стильном здании есть черты, которые делают его особенно привлекательным.
Дом «Александрия» квартала «Африка»
В доме «Александрия» - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.
Все квартиры свободной планировки. Определить количество и размер комнат жильцы смогут самостоятельно - так, как это будет удобно именно для их семьи.
В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.
В доме «Александрия» все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна
Хотите что-то особенное? Тогда обратите внимание на первый этаж – здесь будут находиться квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Вы будете чувствовать себя почти как в таунхаусе!
Подъезд сквозной, с двумя выходами – на улицу, к парковкам для автомобилей, и в тихий зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой.
Впрочем, подъезд - слово для описания «Александрии» не самое подходящее! Здесь красивое и просторное лобби, которое получит эксклюзивный дизайн: гранитные полы и порталы лифтов, стильное и практичное оформление стен. Предусмотрено, что в лобби будет стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.
Просторное дизайнерское лобби дома «Александрия»
Современные дома высотные, и подъем даже на самый верх никогда не создаст проблем жильцам «Александрии». Ведь здание будет оборудовано тремя скоростными бесшумными лифтами ведущего мирового производителя OTIS!
В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха.
Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха
Проектировщики постарались отразить название дома не только в оформлении лобби, но и фасадов. Дом «Александрия» получит оригинальное цветовое решение – в теплых песочно-коричневых тонах. Окна – с бронзовой тонировкой. С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.
С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка
Для покупателей важна и скорость строительства - мало кто сегодня готов обещанного три года ждать! И здесь – тоже хорошие новости: строительство дома «Александрия» уже началось, а срок его сдачи запланирован на первый квартал уже в следующем году!
Квартал «Африка» – новая локация на карте комплекса «Минск Мир», уже восьмой, в котором продаются квартиры!
Он расположен в западной части комплекса, и с юго-восточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. Это идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!
Квартал «Африка»
Непосредственно на территории квартала запланирован детский сад с бассейном – родителям этот факт в радость! В кварталах по соседству - две современные школы.
На территории квартала запланирован детский сад с бассейном
В кварталах по соседству - две современные школы
Внутренние дворы квартала «Африка», как и принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Но автовладельцы обижены не будут - жители и их гости смогут разместить машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.
Девятиуровневый крытый паркинг
В квартале появятся также объекты культурно-бытового назначения, магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки.
Напомним, что «Минск Мир»
Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение – две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса
«Минск Мир» строится по принципу «город в городе», что предполагает главное – все необходимое здесь в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
И еще один приятный сюрприз для покупателей - они могут практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство комплекса и сколько этажей возведено в выбранном доме! Поможет им в этом
Не упустить возможность выбрать квартиру на старте продаж и воспользоваться уникальными финансовыми инструментами от «Дана Холдингз» спешат многие. Иван Гнеденок, например, квартиру пришел выбирать с дочерью и сыном. Он заранее решил, в каком комплексе хотел бы обзавестись жильем.
Иван Гнеденок с дочерью и сыном
– Мы планируем построиться в комплексе «Минск Мир». В каком квартале и доме – еще рассматриваем, вариантов много, и все отличные! Район новый, сообщение удобное, метро будет. Там вообще кругом проспекты! Школы строят, детские сады – там все будет. Считаю, что свободная планировка – это тоже большой плюс, как строитель говорю: сделаешь все в квартире, как ты сам хочешь, как тебе удобнее! – рассуждает Иван.
Семья рассчитывает использовать финансовые инструменты, которые предлагает «Дана Холдингз», потому и не затягивает с принятием решения.
– Хотим воспользоваться или кредитом, или рассрочкой, поэтому перебираем различные варианты. Рассрочка выглядит предпочтительнее – по кредиту все-таки идут существенные переплаты, а рассрочка – вообще без процентов! И длительный срок - это очень важно. Мы сравнивали с предложениями других застройщиков: один-два года рассрочки для семьи с детьми и обычными доходами – слишком мало!
Иван Гневенок прав - с длительной рассрочкой позволить себе квартиру могут многие семьи с обычными стабильными доходами.
В комплексе «Минск Мир»
Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.
И, конечно же, есть
Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме «Александрия» можно узнать на сайте
Пусть путь домой вам освещают огни «Александрии»!
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