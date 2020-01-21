Стало известно, сколько бюджет Минска потратил на строительство столовой для Европейских игр

Источник материала: Tut.by

На создание временного павильона для обустройства столовой для участников Европейских игр из бюджета Минска потратили 21,6 миллиона рублей, сообщается в инвестпрограмме столицы на 2020 год. Как сейчас выглядит этот объект и когда тут оборудуют спортивные залы — в материале.





История с созданием столовой для участников Европейских игр стала широко обсуждаться в конце 2018 года. Дело в том, что для ее организации решили растопить лед на главной тренировочной арене СДЮШОР по фигурному катанию на Каролинском проезде, 5, а также построить рядом новое здание. Поэтому маленьким фигуристам на несколько месяцев пришлось частично переехать для тренировок на другие площадки. Мингорисполком тогда же пообещал, что после завершения Европейских игр новое здание столовой переделают в спортивный зал для воспитанников СДЮШОР.





Летом 2019 года столовая выполнила свою миссию на Европейских играх и закрылась. Как следует из инвестпрограммы Минска на 2020 год, сметная стоимость этого временного павильона для организации питания — 29,6 миллиона рублей, включая проектные работы. На 1 января 2020 года на объект было израсходовано 21,6 млн рублей, или около 10,1 млн долларов по актуальному курсу.





Как рассказали в Мингорисполкоме, сейчас здание переоборудуют в два спортивных зала. Оба предполагается передать СДЮШОР по фигурному катанию. Завершить работы планируют к июлю 2020 года.





Работы выполняет стройтрест № 4, который в числе прочего достраивал общежитие в студенческой деревне , где во время Европейских игр жили спортсмены.



