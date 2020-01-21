ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, сколько бюджет Минска потратил на строительство столовой для Европейских игр

21.01.2020 06:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На создание временного павильона для обустройства столовой для участников Европейских игр из бюджета Минска потратили 21,6 миллиона рублей, сообщается в инвестпрограмме столицы на 2020 год. Как сейчас выглядит этот объект и когда тут оборудуют спортивные залы — в материале.


История с созданием столовой для участников Европейских игр стала широко обсуждаться в конце 2018 года. Дело в том, что для ее организации решили растопить лед на главной тренировочной арене СДЮШОР по фигурному катанию на Каролинском проезде, 5, а также построить рядом новое здание. Поэтому маленьким фигуристам на несколько месяцев пришлось частично переехать для тренировок на другие площадки. Мингорисполком тогда же пообещал, что после завершения Европейских игр новое здание столовой переделают в спортивный зал для воспитанников СДЮШОР.


Летом 2019 года столовая выполнила свою миссию на Европейских играх и закрылась. Как следует из инвестпрограммы Минска на 2020 год, сметная стоимость этого временного павильона для организации питания — 29,6 миллиона рублей, включая проектные работы. На 1 января 2020 года на объект было израсходовано 21,6 млн рублей, или около 10,1 млн долларов по актуальному курсу.


Как рассказали в Мингорисполкоме, сейчас здание переоборудуют в два спортивных зала. Оба предполагается передать СДЮШОР по фигурному катанию. Завершить работы планируют к июлю 2020 года.


Работы выполняет стройтрест № 4, который в числе прочего достраивал общежитие в студенческой деревне, где во время Европейских игр жили спортсмены.


Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столовую построили в районе студенческой деревни на проспекте Дзержинского.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это недоразумение». Президент поручил подготовить изменения по пенсиям для многодетных матерей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика