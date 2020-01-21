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Топ-5 несбывшихся прогнозов финансового апокалипсиса
Источник материала: Myfin
Крах доллара
О близком конце американской валюты регулярно повторяют ресурсы с антиамериканской идеологией: от восточных радикалов, до российских сталинистов. И каждый «громкий» прогноз подхватывает бульварная пресса.
Чем обосновывают крах доллара?
Тем, что США печатает больше денег, чем производит материальных ценностей. О том, что обеспечением долларов становятся купленные за них иностранные товары (нефть, газ, квартиры в Беларуси и листья коки в Южной Америке) почему-то молчат.
Что будет, если доллар рухнет?
Есть ли практический смысл от прогнозов краха доллара?
Это самый сложный вопрос. Банки и крупные инвесторы после мрачных прогнозов доллары не продают. Может быть, их пишут потому, что очень многим нравится это читать (но при этом хранить деньги в долларах).
Крах США
О том, что Соединенные Штаты перестанут быть мировым лидером, а может быть, и вовсе исчезнут с карты, пишут почти также часто как о крахе доллара. Пишут примерно в тех же изданиях и для той же публики.
Крах США обещали:
Кроме иностранных ненавистников США идею распада активно поддерживают сепаратисты внутри страны, от индейцев, до техасцев.
Что могло бы случиться после распада США?
Для чего пишут о крахе Америке?
На место США в мире это не влияет. На внутренние процессы тоже. Курс доллара от этих прогнозов не падает, фондовые рынки не лихорадит. Может быть, это пишут только для читателей, которые порадуются такому прогнозу.
Крах России
В конце 90-х Альфред Кох, бывший заместитель председателя правительства России и бывший глава Госкомимущества, ожидал скорого краха Российского Государства, массовой миграции всех думающих людей, полного развала хозяйства и распада страны на десяток новых образований.
Потом этот прогноз повторялся множество раз другими авторами. В 2016 году о вероятном распаде России рассказала частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor. Правда, случиться все должно после 2020 года, но предпосылки должны быть уже сейчас.
Каждый раз идея активно повторяется политиками (особенно оппозиционными), журналистами и некоторыми аналитиками.
К чему привел бы крах России?
Зачем все это пишут и на что это влияет?
Пишут скорее для негативно настроенных обывателей. Раньше это как-то влияло на инвестиционный климат. Но мировые цены на нефть и газ для России важнее.
Крах нефтяного рынка
Тут есть сразу о три катастрофических сценария:
О близком окончании нефти неоднократно вещал эксцентричный миллиардер Ричард Брэнсон. Еще в 2010 году он предупреждал о топливном кризисе к 2015 году, «черное золото» должно было подняться до $200 и его все равно не хватало бы.
О падении цены нефти до $20 (иногда вообще до $5) авторитетные аналитики не говорили. Но иногда туманно оговаривались об отсутствии «дна», и это подхватывала масса охотников за сенсациями. С заоблачным ростом цен ситуация примерно такая же.
Тем не менее эра нефти и газа обязательно кончится. Но не в ближайшем будущем. По расчетам аналитиков, разведанных запасов черного золота хватит еще на 50 лет. Многие страны уже готовятся к полному переходу на электротранспорт в ближайшие десятилетия.
Но что бы случилось, если бы это произошло сейчас?
Внезапный конец нефти стал бы концом (временным) современной цивилизации. Одновременно произошло бы все написанное о крахе России, Америки и доллара.
При сильном падении цены нефть смогут продавать только страны Персидского залива, т.к. имеют минимальную себестоимость добычи. Зато объемы продаж у них существенно вырастут. Другие лидеры столкнутся с серьезными проблемами, например, для России нефть по $10 – это 70%-е сокращение бюджета (фактически крах).
Очень высокие цены основных продавцов нефти также не порадуют, т.к. на рынок выйдет масса новых игроков из стран с дорогой добычей, станет снова выгодной сланцевая нефть и т.д. Рост цены топлива создаст проблему практически всем секторам экономики.
Замена традиционных денег криптовалютой
2017-18 годы мир провел в предвкушении новой финансовой реальности. Ожидали грандиозный переход сравнимый с отказом от золота в пользу бумажных денег. Курсы виртуальной наличности росли. В них были вложены десятки миллиардов долларов. Казалось, что все свободные деньги уйдут из торговли ценными бумагами в биткоин и другие криптовалюты, а виртуальные деньги потеснят обычные (фиатные).
Главным индикатором перемен стал курс биткоина. В 2017-19 годах очень многие обещали ему постоянный рост. К примеру:
В сбывшемся настоящем курсы биткоина и большинства криптовалют рухнули в 3-5 раз, и речи о замене обычных денег виртуальными стихли.
А если бы прогнозы сбылись, и крипта заменила бы деньги?
Из-за нестабильного курса криптовалют:
Почему все это писали?
Потому что все казалось настоящим. Можно было заработать на майнинге. Спекуляции криптовалютой казались выгодней всех известных занятий.
Кстати, история виртуальных денег не кончилась обвалом курсов в 2018 г. Ажиотаж тех времен сильно поубавился, но с ростом курсов можно ждать новые радужные прогнозы о миллионных заработках.
Текст: Игорь Смирнов
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Финансовых прогнозов всегда много и в массе своей они перекликаются между собой. Когда сбывается то, что все обещали это принимают как должное. Тот, кто удачно...
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