Ошибка в реквизитах? Деньги не вернут

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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При осуществлении контроля за осуществлением внешнеэкономических операций Комитетом госконтроля Минской области всё чаще стали выявляться нарушения установленных сроков завершения таких операций (невозврата валютной выручки, или непоступления товара) из-за мошенничества в сфере электронных технологий.

На практике это выглядит следующим образом.





Субъект Республики Беларусь, прорабатывая заключение внешнеторговой сделки, направляет второй стороне (нерезидент Республики Беларусь) посредством электронной переписки соответствующие договор или контракт, а после его подписания в установленные сроки производит оплату.

Когда наступает срок поставки товара, выясняется, что деньги поставщику не поступили. Причина — неверные банковские реквизиты в договоре (контракте) и вся перечисленная сумма ушла в соответствии с ними иному получателю.

Как это получилось? Злоумышленники «вклиниваются» в переписку участников внешнеторговой операции и изменяют в электронных документах реквизиты банковских счетов, а доверчивые субъекты перечисляют на эти счета денежные средства.

Причем, как правило, вернуть отправленные денежные средства не представляется возможным, поскольку счета сразу же закрываются.

Необходимо отметить, что участие вот таких посредников имело место не только в разовых сделках, но и с постоянными партнерами по бизнесу. Причем, обе стороны совершенно не догадывались, что их взаимоотношения отслеживались третьими лицами, а электронная переписка использовалась в интересах злоумышленников.

Результат — денег нет, операция не завершена. При этом субъекты хозяйствования необоснованно полагают, что в случае возбуждения уголовного дела по указанным фактам сделка признается недействительной, задолженность — безнадежной ко взысканию и продление срока на ее завершение не требуется.

В этой связи хотелось бы напомнить, что сделка является недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом Республики Беларусь, либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) (пункт 1 статьи 167 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Кроме того, Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» определен четкий перечень способов завершения внешнеторговых операций (абзац 5 части 5 подпункта 1.4 пункта 1 Указа № 178), среди которых описанных выше способ отсутствует.

В этой связи рекомендуем участникам внешнеторговых операций перед перечислением средств проверять реквизиты в полученных электронных документах.

Будьте внимательны, когда направляете документы с одной информацией, а ответ приходит с ее изменениями — это могут быть мошенники.

Управление контроля отраслей

хозяйства Комитета госконтроля Минской области