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В БГУ открыли инновационный центр для преподавателей и студентов

21.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В главном вузе Беларуси открылся инновационный центр для преподавателей и студентов. На самом современном оборудовании молодые ученые смогут изготавливать опытные образцы радиоэлектронной аппаратуры. 

Над созданием центра работали не один год. С финансированием помогли республиканские власти. По мнению экспертов, новая площадка поможет быстрее внедрять в жизнь изобретения учащихся, а также сделает выпускников Белорусского государственного университета востребованными на рынке труда. 

«Для того чтобы молодые люди могли свои идеи, связанные с радиотехническими и информационными технологиями, апробировать на практике, был создан центр прототипирования. Здесь, я надеюсь, будут воплощаться в конкретные изделия все разработки молодых ученых и, конечно, наших преподавателей», – сказал проректор по научной работе Белорусского государственного университета Василий Сафонов.

Сейчас в научном парке БГУ изготавливают и лекарственные препарата от рака, технику для автоматической расшифровки бортовых самописцев и даже приборы для космической сферы. 



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На самом современном оборудовании молодые ученые смогут изготавливать опытные образцы радиоэлектронной аппаратуры.
 
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