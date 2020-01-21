В БГУ открыли инновационный центр для преподавателей и студентов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В главном вузе Беларуси открылся инновационный центр для преподавателей и студентов. На самом современном оборудовании молодые ученые смогут изготавливать опытные образцы радиоэлектронной аппаратуры.

Над созданием центра работали не один год. С финансированием помогли республиканские власти. По мнению экспертов, новая площадка поможет быстрее внедрять в жизнь изобретения учащихся, а также сделает выпускников Белорусского государственного университета востребованными на рынке труда.

«Для того чтобы молодые люди могли свои идеи, связанные с радиотехническими и информационными технологиями, апробировать на практике, был создан центр прототипирования. Здесь, я надеюсь, будут воплощаться в конкретные изделия все разработки молодых ученых и, конечно, наших преподавателей», – сказал проректор по научной работе Белорусского государственного университета Василий Сафонов.

Сейчас в научном парке БГУ изготавливают и лекарственные препарата от рака, технику для автоматической расшифровки бортовых самописцев и даже приборы для космической сферы.