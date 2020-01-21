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Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

21.01.2020 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый тип коронавируса в Китае передается от человека человеку, сообщает ТАСС.

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил эту информацию. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.

Ранее власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных в городе Ухань достигло 198 человек. К настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. Случаи заражения коронавирусом были отмечены в Таиланде, Японии, Республике Корея. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали пять человек, однако их диагноз пока не подтвержден.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за вспышки пневмонии в Китае. Задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он также займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.

 
 
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  Новый тип коронавируса в Китае передается от человека человеку, сообщает ТАСС. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил...
 
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