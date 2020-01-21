Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 21 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают Международный день объятий и Всемирный день снега. Сегодня 21-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 345 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 21 января

День инженерных войск в Беларуси;

Международный день объятий;

Международный день аспиранта;

Всемирный день снега;

День бабушки в Польше.

▶ Какой праздник 21 января по церковному календарю и можно ли работать

21 января 2020 года отмечают день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.

Поста нет.

▶ 21 января: что можно делать, а что нельзя

По народному календарю, 21 января – Емелин день, Емельян зимний. Прославленная поговорка "Мели, Емеля, твоя неделя!" также связана с этим днем: в Емелин день принято было травить байки и рассказывать всякие сказки.

На Руси 21 января люди ходили в гости к куме и куму – считалось, что это приносит детям здоровье. Обязательно несли с собой подарок: кусок мыла и полотенце. Ребенка необходимо было помыть, используя принесенный подарок. Народ по этому поводу говорил: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!".

Есть и "общая" примета, что заболевший в этот день – долго болеть не будет, выздоровеет быстро.

Если в доме завалялась битая посуда, то выбросить ее стоит именно сегодня: это принесет, по примете, счастье.

По народным поверьям, 21 января нельзя:

нельзя варить или пить кисель – плохая примета;

в первой половине дня нельзя работать – все дела переносятся на вторую половину дня;

веревки покупать или вить – к беде.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Василиса, Доминика;

Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 21 января

Есть такие приметы 21 января на погоду:

окна в доме запотели – к оттепели;

по ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы;

по погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 21 января

1775 – в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв;

1793 – Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства;

1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели;

1899 – немецкая компания Adam Opel, которую братья Opel основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей;

1911 – первое автомобильное ралли в Монте-Карло;

1924 – умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства (род. в 1870 г.);

1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус";

1981 – на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12;

2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.

▶ Кто из знаменитостей родился 21 января

В этот день родились такие знаменитости:

1743 – Джон Фитч, американский изобретатель, построивший первый в США пароход;

1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия;

1861 – Жорж Мельес, один из основоположников кинематографа;

1869 – Григорий Распутин, негласный духовник и друг семьи императора Николая II;

1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье;

1924 – Бенни Хилл, британский комик, создатель программы "Шоу Бенни Хилла";

1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер, за время своих выступлений исполнил 128 оперных партий на сцене;

1956 – Джина Дэвис, американская актриса, продюсер ("Муха", "Битлджус");

1960 – Дмитрий Харатьян, российский актер ("На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", сериал "Каменская");

1965 – Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack;

1976 – Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls;

1979 – Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы "Ария";

1983 – Светлана Ходченкова, российская актриса ("Ржевский против Наполеона", "Викинг", "Шпион, выйди вон").

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