⭐ Сегодня, 21 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают Международный день объятий и Всемирный день снега. Сегодня 21-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 345 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 21 января
- День инженерных войск в Беларуси;
- Международный день объятий;
- Международный день аспиранта;
- Всемирный день снега;
- День бабушки в Польше.
▶ Какой праздник 21 января по церковному календарю и можно ли работать
21 января 2020 года отмечают день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.
Поста нет.
▶ 21 января: что можно делать, а что нельзя
По народному календарю, 21 января – Емелин день, Емельян зимний. Прославленная поговорка "Мели, Емеля, твоя неделя!" также связана с этим днем: в Емелин день принято было травить байки и рассказывать всякие сказки.
На Руси 21 января люди ходили в гости к куме и куму – считалось, что это приносит детям здоровье. Обязательно несли с собой подарок: кусок мыла и полотенце. Ребенка необходимо было помыть, используя принесенный подарок. Народ по этому поводу говорил: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!".
Есть и "общая" примета, что заболевший в этот день – долго болеть не будет, выздоровеет быстро.
Если в доме завалялась битая посуда, то выбросить ее стоит именно сегодня: это принесет, по примете, счастье.
По народным поверьям, 21 января нельзя:
- нельзя варить или пить кисель – плохая примета;
- в первой половине дня нельзя работать – все дела переносятся на вторую половину дня;
- веревки покупать или вить – к беде.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Василиса, Доминика;
- Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 21 января
Есть такие приметы 21 января на погоду:
- окна в доме запотели – к оттепели;
- по ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы;
- по погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 21 января
1775 – в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв;
1793 – Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства;
1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели;
1899 – немецкая компания Adam Opel, которую братья Opel основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей;
1911 – первое автомобильное ралли в Монте-Карло;
1924 – умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства (род. в 1870 г.);
1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;
1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус";
1981 – на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12;
2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.
▶ Кто из знаменитостей родился 21 января
В этот день родились такие знаменитости:
1743 – Джон Фитч, американский изобретатель, построивший первый в США пароход;
1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия;
1861 – Жорж Мельес, один из основоположников кинематографа;
1869 – Григорий Распутин, негласный духовник и друг семьи императора Николая II;
1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье;
1924 – Бенни Хилл, британский комик, создатель программы "Шоу Бенни Хилла";
1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер, за время своих выступлений исполнил 128 оперных партий на сцене;
1956 – Джина Дэвис, американская актриса, продюсер ("Муха", "Битлджус");
1960 – Дмитрий Харатьян, российский актер ("На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", сериал "Каменская");
1965 – Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack;
1976 – Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls;
1979 – Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы "Ария";
1983 – Светлана Ходченкова, российская актриса ("Ржевский против Наполеона", "Викинг", "Шпион, выйди вон").
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