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Новый тренер «Столицы» после матча с БЧ: что тут можно сказать, когда 1:5. Будем разбираться

21.01.2020 00:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральный матч 13-го тура мини-футбольного чемпионата Беларуси прошел во дворце спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер нынешнего турнира гомельский клуб БЧ приехал в гости к прошлогоднему победителю «Столице».

Новый тренер «Столицы» после матча с БЧ: что тут можно сказать, когда 1:5. Будем разбираться

Вопреки предстартовым раскладам, борьбы не получилось. Гости нокаутировали минчан уже в первом тайме – 4:0. Во втором «железнодорожники» отличились еще раз. Все, что удалось столичным игрокам – это гол престижа. 5:1 победа БЧ, в ее составе хет-триком отметился Денис Гуменюк.

Кстати, игра была дебютной в чемпионате для нового главного тренера «Столицы» Александра Савинцева. О расставании с прежним рулевым россиянином Евгением Осинцевым было объявлено 15 января.

Новый тренер «Столицы» после матча с БЧ: что тут можно сказать, когда 1:5. Будем разбираться

Александр Савинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Что тут можно сказать, когда 1:5. Цифры на табло говорят сами за себя. Можно, конечно, оправдываться – какое-то невезение, быстрые голы. Но, наверное, удачу нужно заслужить. К сожалению, она от нас сегодня отвернулась. Пытались спасти игру, сделать все возможное… но поздравлю соперника, что тут говорить. Есть, над чем работать. Будем разбираться, почему так произошло.

Новый тренер «Столицы» после матча с БЧ: что тут можно сказать, когда 1:5. Будем разбираться

БЧ сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата. Всего на очко отстает ВИТЭН, а вот «Столица» занимает лишь пятое место.

Люди в материале: Александр Савинцев
 
 
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Новости Беларуси. Центральный матч 13-го тура мини-футбольного чемпионата Беларуси прошел во дворце спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер...
 
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