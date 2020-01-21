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«Уже чувствуешь атмосферу». В Минске завершился турнир «Palova. Snowball 3x3»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу «Palova. Snowball 3x3», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней 16 команд (4 женские и 12 мужских) из пяти стран сражались за победу. Причем площадка выбрана непривычная: не спортивный зал, а торговый центр! 19 января состоялись финалы у женщин и у мужчин. За победу у женщин сразились две белорусские команды: «Горизонт» и «Виктория». Сильнее оказались спортсменки из столичной дружины: 11:9.
Дарья Строк, игрок команды «Горизонт»:
А вот в финале у мужчин белорусы не смогли поддержать соотечественниц. Команда «Цмоки Минск 3х3» уступила соперникам из латвийского Ventspils Ghetto: 11:21.
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Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу «Palova. Snowball 3x3», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней 16 команд (4...
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