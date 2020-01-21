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«Уже чувствуешь атмосферу». В Минске завершился турнир «Palova. Snowball 3x3»

21.01.2020 00:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу «Palova. Snowball 3x3», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней 16 команд (4 женские и 12 мужских) из пяти стран сражались за победу. Причем площадка выбрана непривычная: не спортивный зал, а торговый центр! 19 января состоялись финалы у женщин и у мужчин. За победу у женщин сразились две белорусские команды: «Горизонт» и «Виктория». Сильнее оказались спортсменки из столичной дружины: 11:9.

«Уже чувствуешь атмосферу». В Минске завершился турнир «Palova. Snowball 3x3»

Дарья Строк, игрок команды «Горизонт»:
Знаете, если бы это было в первый раз, такие соревнования проводились, было бы очень-очень страшно. А так уже не в первый раз на таких соревнованиях, не первый год они проводятся. Уже чувствуешь атмосферу, тут везде свои люди, всех знаешь. Они поддерживают, и очень приятно. Поэтому страх есть, но небольшой.

«Уже чувствуешь атмосферу». В Минске завершился турнир «Palova. Snowball 3x3»

Наталья Трофимова: это явление называется женским баскетболом

А вот в финале у мужчин белорусы не смогли поддержать соотечественниц. Команда «Цмоки Минск 3х3» уступила соперникам из латвийского Ventspils Ghetto: 11:21.

«Уже чувствуешь атмосферу». В Минске завершился турнир «Palova. Snowball 3x3»

Люди в материале: Дарья Строк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу «Palova. Snowball 3x3», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней 16 команд (4...
 
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