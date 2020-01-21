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В Китае умер четвертый человек от нового коронавируса. ВОЗ созывает экстренное заседание
Источник материала: Партизан
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в
Комитет определит, является ли вспышка коронавируса угрозой международной безопасности, и разработает рекомендации для борьбы с ней.
Как сообщает
В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю, однако случаи заражения были зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп).
Что известно про новый вирус
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в...
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