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В Китае умер четвертый человек от нового коронавируса. ВОЗ созывает экстренное заседание

21.01.2020 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает организация в Twitter.

Комитет определит, является ли вспышка коронавируса угрозой международной безопасности, и разработает рекомендации для борьбы с ней.

Как сообщает ТАСС, в Китае умер уже четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса. В настоящее время в больнице города Ухань остаются 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю, однако случаи заражения были зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп).

Что известно про новый вирус

  • Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
  • Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.
  • Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
  • Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
  • Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в среду, 22 января 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в...
 
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