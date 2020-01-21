«Почему папа не приезжает?» Мнение о том, что отцы сами виноваты, если дети их не любят

Источник материала: Tut.by

Наш постоянный колумнист Наста Захаревич удивляется, почему некоторые отцы считают, что безразличие к ним собственных детей — это следствие того, что «настроила бывшая». Винить можно и нужно только себя, уверена журналистка.



Фото: из архива Насты Захаревич

Об авторе: Магистр философии, журналистка

— В школе я училась с девочкой, чей биологический отец исчез еще до ее рождения. Это не было секретом, тема не была табу, и сама девочка открыто говорила, что папы у нее нет совсем и что каких-то теплых чувств она к нему не испытывает. Искать и встречаться с ним в будущем она тоже не планировала. Мы, конечно, с интересом расспрашивали, это ведь та еще диковинка, чтобы ребенок папу не любил! И вокруг ее истории всегда была атмосфера «ну как так, он же папа!». Вывод, кстати, делался своеобразный: каким бы папа ни был, его обязательно надо любить.

Я и сама тогда делала такой же вывод, но со временем стала задаваться очевидным вопросом: какого, собственно, черта?



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И тогда я увидела матрицу, которую, как известно, развидеть никак нельзя. Из фразы «он же папа!» должен был следовать вывод, что мужчина поступил мерзко и безответственно. Как так вообще получилось, что его жалеют? Ему очевидно плевать на ребенка, но по какому-то неведомому правилу дочь или сын (в глазах общества) обязан без отца страдать, а мать должна всячески поддерживать образ святого мужчины, который, вообще-то, очень заботливый и любящий, но по непреодолимым причинам не может поддерживать общение.

Идея о том, что мать должна расшибиться в лепешку, но обеспечить горе-бывшему безусловную любовь со стороны ребенка, — это какое-то дикое когнитивное искажение. За что такого папу любить-то? За то, что он когда-то занялся сексом без презерватива? О господи, какое геройство! Выдайте ему срочно медаль и премию.

Впрочем, это не единственная категория отцов, о недолюбленности которых так беспокоятся окружающие. В списке несчастных и обездоленных еще папы, которые не платят алименты, и папы, которые после развода с женой решили, что развелись и с детьми. Папы, которые избивали своих жен и всячески издевались над родными. Папы, которые, будучи пьяными, забывали детей на улице. Папы, которые не в курсе, какие у их детей аллергии и хронические заболевания. Да что уж там, я видела даже призывы пожалеть отцов, которые выкрадывают собственных детей, увозят в другие страны и месяцами прячут там.



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Их же всех наверняка довели, и у них просто нет другого выхода, кроме как наплевать на интересы собственных детей. Детей при этом жалеть необязательно, о них ведь позаботятся мамы, а вот о тяжкой отцовской доле можно пустить и скупую слезу. Знаете, как сложно уклоняться от алиментов? А сколько сил надо приложить, чтобы сдерживать себя и не оплачивать детские кружки и походы к врачам? Очень, очень тяжело живется этим папам.

Зато у них есть настоящий козел отпущения. В смысле, коза. Это ведь все мать ребенка виновата в том, что отцу приходится так себя вести, и что он, о Боже, лишается детской любви. Это она должна была сначала сделать все возможное, чтобы он остался с ней в отношениях, а если уж не смогла сохранить семью, то пусть делает все возможное, чтобы ребенок обожал отца. И раз так сложилось, что любить-то и не за что, то пусть любит просто так.

«Ребенок ни в чем не виноват, он не должен страдать из-за взрослых разборок» говорят мамам из каждого утюга и интернет-форума, об этом пишут во множестве псевдопсихологических материалов. Отцов традиционно игнорируют: идти на уступки непременно должна мать. Это она должна в одиночку воспитывать ребенка, предоставлять отчет о том, как тратит алименты, ухаживать за ребенком во время болезней, организовывать походы и дни рождения, искать баланс между строгостью и нежностью и учиться договариваться с подростком, у которого переходный возраст, хандра, комплексы из-за акне и желание уйти из дома. Отец не должен ничего.



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У отцов изначально есть огромная фора, объяснить которую логически я лично не в состоянии. От них не ожидают компромиссов и эмоционального обслуживания даже в браке, а женщина почему-то оказывается ответственной за погоду даже в доме, которого давно уже нет. И пока матери занимаются детской логистикой, договариваются с начальством об отгуле, чтобы поддержать ребенка на соревнованиях или сводить к офтальмологу и в целом кардинально меняют собственную жизнь, папы, которые всячески игнорируют родительские обязанности, жалуются, что в Беларуси отцы бесправны и не имеют возможности заботиться о ребенке после развода.

Те отцы, которые хотят после развода заботиться о ребенке, или договариваются с бывшей, или идут в суд. Да-да, тратят деньги, ходят на заседания, предоставляют суду хоть какие-то доказательства того, что они действительно вовлеченные отцы. Их, впрочем, обычно и не призывают особенно жалеть, потому что они и не жалуются толком. У них есть задача, и они ее решают. Другое дело — отцы, которые не могут даже внятно ответить в суде, кто будет забирать ребенка из школы, и при этом считают себя наилучшими папами в мире.

Именно эти отцы страдают от недолюбленности, и именно они кричат на каждом углу, как ребенка против них настраивают. Ребенку же на самом деле просто говорят правду. Или недостаточно приукрашивают действительность. «Почему папа не приезжает?! Потому что не хочет. Раз не поздравил с Новым годом, значит, не любит? Я не знаю, детка, но это возможно».



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Почему-то считается, что мать должна лепить из бывшего героя. И даже если опустить тот факт, что это несправедливо по отношению к ней самой, остается вопрос, зачем это надо ребенку. Чтобы подольше пожить в иллюзии и понять, что отцу наплевать, чуть позже? Ребенок-то растет и учится анализировать происходящее. Если пятилетку можно убедить в том, что папа ее или его очень любит, хоть никогда не объявляется, то со временем у ребенка появляется больше вопросов. Он или она учится делать простые выводы: забота должна иметь какие-то реальные выражения, фраза «у меня новая семья» — так себе аргумент, а любить человека, которому на тебя наплевать, совсем не обязательно.

И если в какой-то момент горе-отец решил пойти на контакт или возобновить общение, а ребенок не пищит от восторга, узнав об этой затее, то это не мерзкая бывшая настроила его против папы. Папа сам, все сам. И винить стоит только самого себя, потому что «настроить» человека против кого-то, кто о нем действительно заботится, практически невозможно. Ну, а если со стороны отца годами был (почти) тотальный игнор, то ребенку достаточно просто позволить самостоятельно сделать выводы. Дети, вообще-то, совсем не глупые.

Но куда интересней, конечно, винить бывшую. Можно продолжать жаловаться, ничего при этом не делать и получать поддержку окружающих. Сплошной профит! А ребенок? Да о нем мать позаботится, куда ж она денется-то.

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