Подросткам-нарушителям дадут второй шанс

По данным МВД, порядка 90% преступлений, которые совершают подростки, не представляют большой общественной опасности.





Самое популярное преступление в подростковой среде — это кражи. На втором месте — хулиганства. Также резко выросло число преступлений в сфере IT. Сейчас все это уголовно наказуемые деяния, но хотят предусмотреть и другой вариант.





При внесении предлагаемых изменений в УК и УПК таким нарушителям дадут второй шанс — они смогут заключить с государством договор о досудебной пробации. По этому документу подросток должен будет возместить ущерб или помириться с потерпевшим. С помощью психологов и профильных специалистов решить свои проблемы с поведением. Если за год несовершеннолетний правонарушитель докажет, что пересмотрел приоритеты, к уголовной ответственности его привлекать не будут.





Что же касается тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, разбоев, наркотиков, — то здесь никаких послаблений не будет.





«Мы хотим кодекс сам по себе упростить. Вторая задача, которая будет решена, заключается в том, что будет уменьшено количество правонарушений. А если их количество уменьшится, то, соответственно, будет меньше правовых оснований для привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности», — рассказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.









Напомним, ранее сообщалось, что государство рассматривает возможность дать второй шанс тем, кто впервые был осужден за наркотики, — приоритетом станет индивидуальный подход к каждому сидящему по «наркотической статье». Как рассказал. заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич,

для осознавших и вставших на путь исправление возможно будет условно-досрочное освобождение. Если это люди случайно оступившиеся, то будет возможность «представить их к помилованию».