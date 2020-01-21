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Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя науки, которая отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, в эти дни известные ученые и исследователи стремятся обратить внимание к своим работам. Выступают в учебных заведениях с научно-популярными лекциями. Представляют достижения в разных сферах, причем не только профессионалов, но и молодых ученых.
Так, в столичном Дворце детей и молодежи стартовал конкурс исследовательских работ. За звание лучших исследователей борются около 600 учеников Минска. На суд жюри представят 400 работ по 18 научным областям.
Владислав Леонович, средняя школа № 45:
Алена Воронина, учащаяся лицея № 1:
Бороться за звания лучших юные исследователи будут в течение пяти дней. Победители представят столицу в суперфинале.
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Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя науки, которая отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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