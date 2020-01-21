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Кокорина отправят в «Сочи» до конца сезона
Источник материала: Tut.by
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Известно, что 28-летний футболист покинет сине-бело-голубых на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.
Александр Кокорин должен присоединиться к «Сочи» 27 января. В этот день команда будет вылетать в Турцию на второй сбор. Если все пойдет по плану, Кокорин сможет принять участие в товарищеских играх со словацким «Спартаком» и польской «Краковией».
В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы.
В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провел ни одного матча в нынешней кампании. Таким образом, временный переход в «Сочи» — это возможность поддержать игровую форму (а не просто тренироваться на базе).
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи».
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28-летний футболист покинет сине-бело-голубых на правах аренды.
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