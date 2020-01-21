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Кокорина отправят в «Сочи» до конца сезона

21.01.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Mash, друг Павла Мамаева, нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к «Сочи».


Reuters

Известно, что 28-летний футболист покинет сине-бело-голубых на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

Александр Кокорин должен присоединиться к «Сочи» 27 января. В этот день команда будет вылетать в Турцию на второй сбор. Если все пойдет по плану, Кокорин сможет принять участие в товарищеских играх со словацким «Спартаком» и польской «Краковией».

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы.

В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провел ни одного матча в нынешней кампании. Таким образом, временный переход в «Сочи» — это возможность поддержать игровую форму (а не просто тренироваться на базе).

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи».

 
 
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28-летний футболист покинет сине-бело-голубых на правах аренды.
 
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