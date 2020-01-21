Кокорина отправят в «Сочи» до конца сезона

Источник материала: Tut.by

По данным Mash , друг Павла Мамаева, нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к «Сочи».



Reuters

Известно, что 28-летний футболист покинет сине-бело-голубых на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

Александр Кокорин должен присоединиться к «Сочи» 27 января. В этот день команда будет вылетать в Турцию на второй сбор. Если все пойдет по плану, Кокорин сможет принять участие в товарищеских играх со словацким «Спартаком» и польской «Краковией».

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы.

В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провел ни одного матча в нынешней кампании. Таким образом, временный переход в «Сочи» — это возможность поддержать игровую форму (а не просто тренироваться на базе).

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи».