ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

21.01.2020 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подарил президенту Беларуси перчатку космонавта. По его словам, это настоящий элемент скафандра одного из космонавтов, побывавший на орбите.



«Это настоящая перчатка космонавта, побывавшая в космосе вот буквально в 2019 году. Потом по секрету скажу, какого космонавта», — сказал Дмитрий Рогозин.

Кто именно надевал эту перчатку в космосе, глава российской госкорпорации пообещал сказать, по секрету.

Александр Лукашенко явно был рад и растроган таким презентом.

«Это первый у меня такой легендарный подарок. Спасибо, большое», — сказал он.

Видеозапись вручения подарка появилась в телеграм-канале «Пул первого». В ходе встречи Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин обсудили беларусско-российские проекты в космосе.
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подарил президенту Беларуси перчатку космонавта. По его словам, это настоящий элемент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как согреться и не сгореть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика