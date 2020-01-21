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Малайзия вернёт 4 тысячи тонн отходов в страны, из которых их привезли

21.01.2020 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Малайзии. Малайзия возвращает мусор. 150 контейнеров с пластиковыми отходами страна отправила государствам, из которых они прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малайзия вернёт 4 тысячи тонн отходов в страны, из которых их привезли

В общей сложности, почти 4 тысячи тонн мусора на кораблях будут доставлены во Францию, Британию, США и Канаду. Расходы взяли на себя страны-экспортеры отходов и транспортные компании.

Министр окружающей среды Малайзии заявила, что власти сделают все возможное для того, чтобы государство не превратилось в свалку. Напомним, после запрета Китая на ввоз пластикового мусора из развитых стран его поток был перенаправлен в другие государства региона.

Малайзия вернёт 4 тысячи тонн отходов в страны, из которых их привезли

Малайзия вернёт 4 тысячи тонн отходов в страны, из которых их привезли

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Новости Малайзии. Малайзия возвращает мусор. 150 контейнеров с пластиковыми отходами страна отправила государствам, из которых они прибыли, сообщили в программе...
 
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