Как согреться и не сгореть

Как показывает пожарная статистика, нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления возглавляет печальный рейтинг основных причин возникновения пожаров в частных домовладениях.

С печью, как и со всеми сложными и важными вещами, надо уметь обращаться. Равнодушие при установке и использовании очага может привести к самым печальным последствиям. Дорогостоящий ремонт и даже потеря дома, ожоги и травмы, человеческие трагедии нередко фигурируют в одном абзаце с теплым словом «печь» в сводках спасателей. Следующие несколько абзацев – только самая полезная информация для тех, кто ценит свое здоровье и жизни своих близких.

Даже если на улице очень большой мороз, нужно давать печке «передохнуть». Топить 2-3 раза в день, не более полутора часов – это позволит избежать печке перекала.

01.12.2019в д. СелецЛогойского района произошел пожар жилого дома, в результате которого погибли отдыхающие там молодые люди – двое мужчин (21 и 24 года) и одна 18-летняя девушка. Еще одной 18-летней девушке удалось спастись. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Жилой дом долгое время не эксплуатировался и не топился, вероятная версия возникновения пожара – перекал печи.

Печь нужно регулярно обслуживать. Побелите ее известковым раствором. Это делается не только для красоты и эстетики. Благодаря такому методу можно вовремя заметить трещины, которые появляются со временем. Дымоход нужно прочищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца.

Обязательным элементом, если ваш пол выполнен из горючих материалов, является притопочный лист. Он поможет случайно выпавшим углям не поджечь ваш дом. Металлическое основание должно быть размерами не менее 50х70 см.

При растопке пользуйтесь только «натуральными» материалами. Используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, вы рискуете устроить пожар в своем домовладении.

Предметы домашнего обихода располагайте подальше от отопительного прибора – мебель должна находиться на расстоянии полутора метров, как и другие горючие материалы.

02.02.2019в д. ПотичевоКурганского сельсоветаСмолевичского районапроизошел пожар жилого дома, в результате которого погибла хозяйка дома 1942 года рождения, одиноко проживающая гражданка. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Вблизи топочного отверстия печи находились предметы домашнего обихода – занавески, которые и загорелись…

Топящуюся печь ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, также как и другие отопительные приборы – обогреватели, радиаторы и т.п. Следите за топочными дверцами – они должны быть закрыты.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.

При чрезвычайной ситуации звоните 101 ли 112.



