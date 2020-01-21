Минский зоопарк приглашает провести Международный день без интернета вместе

Источник материала: Аргументы и факты

26 января 2020 года отмечается необычный праздник – Международный день без интернета. Возможно ли отвлечь людей от компьютеров и, хотя бы один день прожить в «реальном» мире? Возможно! Ведь вокруг столько интересного! Есть возможность посетить Минский зоопарк и Динопарк по акции «1+1» (по 1 билету проходят 2 человека).

Посетители зоопарка смогут принять участие в программе «ФОТО-ДЕНЬ»: