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Минский зоопарк приглашает провести Международный день без интернета вместе

21.01.2020 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минский зоопарк приглашает провести Международный день без интернета вместе
Фото из открытых источников

26 января 2020 года отмечается необычный праздник – Международный день без интернета. Возможно ли отвлечь людей от компьютеров и, хотя бы один день прожить в «реальном» мире? Возможно! Ведь вокруг столько интересного! Есть возможность посетить Минский зоопарк и Динопарк по акции «1+1» (по 1 билету проходят 2 человека).


Минский зоопарк приглашает провести Международный день без интернета вместе
 

Посетители зоопарка смогут принять участие в программе «ФОТО-ДЕНЬ»:

  • Бесплатно сфотографироваться с контактными животными на 2-м этаже «Экзотариума» с 10.00 до 17.00.
  • Мгновенно приобрести фото-магнит с изображением пушистого друга на руках (за дополнительную плату).
 
 
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26 января 2020 года в рамках этого необычного праздника посетители зоопарка смогут отвлечься от компьютеров и сфотографироваться с контактными животными. Вход - по...
 
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