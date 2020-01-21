Для организаций разработаны рекомендации по созданию системы управления охраной труда

Источник материала: Вороновская газета





Министерством труда и социальной защиты приказом от 30 декабря 2019 года №108 утверждены рекомендации по разработке системы управления охраной труда в организации, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

«Закон обязывает нанимателя разрабатывать, внедрять и поддерживать функционирование системы управления охраной труда (СУОТ). Эта система для выявления опасностей, оценки профессиональных рисков и определения мер управления ими, анализа результативности таких мер. Также система предполагает разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, — пояснили в министерстве. — Однако чем руководствоваться при создании СУОТ, знают не все наниматели. Поэтому и были подготовлены методические рекомендации — во избежание разночтений».

В рекомендациях отражены основные направления работы по охране труда, какими должны быть мероприятия по предупреждению профессиональных рисков. Даны подсказки для определения полномочий должностных лиц по вопросам охраны труда, контролю за исполнением мер по профилактике производственного травматизма и их эффективности. Указано, что личная ответственность работников за соблюдение требований по охране труда может быть усилена с помощью персонифицированного учета допускаемых ими нарушений таких требований.

Кроме того, в рекомендациях заложены подходы к организации профилактики производственного травматизма, объединяющие три направления — безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства, предусмотренные в концепции «Нулевой травматизм» (Vision Zero).

По данным Департамента государственной инспекции труда, в 2019 году в организациях республики погибли 611 работников, при этом смерть 470 из них не связана с производством. Предварительно установлено, что смертельные травмы, связанные с производством, получил 141 человек, в том числе 63 по вине нанимателя. В момент гибели 23 работника находились в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому совершенствование систем управления охраной труда, повышение личной ответственности работников и исключение халатного отношения должностных лиц являются важными задачами, подчеркнули в Минтруда.

https://www.belta.by