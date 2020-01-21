20 января стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»

Источник материала: Новости Дзержинска

Для привлечения внимания граждан к проблеме возникновения пожаров и гибели на них с 20 января по 20 февраля во всех уголках Беларуси спасатели проведут республиканскую акцию «Безопасность – в каждый дом!».

Акция состоит из 5 этапов. Первый из них пройдет с 20 по 26 января. Целевая аудитория данного этапа – лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Работа будет проводиться на базе наркологических диспансеров, Центров безопасности и пожарных аварийно-спасательных частей. Мероприятия пройдут под единым названием «Трезвый взгляд на безопасность», которые включат в себя профилактические беседы, демонстрацию фильмов, а также занятия на тематических интерактивных площадках. Помогать спасателям в этом деле будут сотрудники милиции, работники здравоохранения и других заинтересованных организаций.

На втором этапе, который пройдет с 27 января по 2 февраля, внимание спасателей сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для них подготовлено широкомасштабное мероприятие «Скарбонка бяспекi», которое пройдет на базе сельских домов культуры. Этот этап станет по-настоящему необычным, потому что помимо раздачи тематической нагладно-изобразительной продукции и бесед о безопасности жизнедеятельности будет проведен ряд новых активностей. Так, спасатели подготовили квест-игру «Первый спасатель на деревне», представляющую собой 11 интерактивных площадок, которые нужно пройти в команде за максимально короткое время. Игра «Поле чудес с МЧС» не оставит равнодушными любителей одноименной телевизионной передачи. Принцип игры прост: участникам необходимо по буквам угадать слово, загаданное ведущим. Они поочередно вращают барабан, разбитый на секторы, в каждом из которых вопрос по безопасности жизнедеятельности, который необходимо раскрыть участникам. В «Караоке безопасности» участники представят заранее заготовленные композиции, после исполнения которых совместно с представителем МЧС раскроют запрятанный в них посыл.

С 3 по 7 февраля пройдет третий этап акции. Акцент будет сделан на трудовые коллективы предприятий и санаториев. Там проведут ряд мероприятий, в ходе которых работники МЧС разъяснят основные правила безопасности, приведя в пример статистические данные, продемонстрируют тематические фильмы, проведут викторины и конкурсы, а также развернут работу интерактивных площадок. Заключительным аккордом этапа станет концертная программа, подготовленная при участии юных спасателей-пожарных и работников культуры.

Не останутся без внимания и студенты вузов, лицеев и колледжей – им будет посвящен четвертый этап акции, проводимый с 10 по 14 февраля. Для них спасатели будут использовать самые современные формы работы. Студенты станут участниками ток-шоу «Диалог», в котором постараются найти решения существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Интерактивная беседа «Секрет безопасности» позволит узнать основные причины пожаров и закрепить полученные знания на практике. «Музыкальная битва за безопасность» поделит аудиторию на команды, каждой из которой поочередно будут включаться фонограммы известных песен, объединив названия или строки которых можно вывести постулаты безопасности. Не обойдется без уникальных форматов – игры «Где логика?», в которой предстоит связать с правилами безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова, и «Брейн-ринга», где участники в течение минуты ответят на вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности.

Заключительный этап начнется 17 февраля и продлится до 20 февраля. Полем действий спасателей станут места с массовым пребыванием людей – открытые площадки, крупные торговые центры, рынки и т.д. Финальные мероприятия будут представлены интерактивными площадками и яркими концертными программами, в которых примут участие активисты БМООСП, коллективы художественной самодеятельности и звезды белорусской эстрады.

Традиционно в проведении акции к работникам МЧС присоединятся активисты БМООСП, члены клубов юных спасателей-пожарных, студенты и работники других организаций. Кроме этого, на протяжении всех этапов акции МЧС будет активно сотрудничать со средствами массовой информации: в период проведения мероприятия на телевидении будут транслироваться тематические видеоролики, радиоэфир пополнится аудиоинформацией, а в различных видах СМИ разместятся статьи, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций.





