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В Пинске микроавтобус «Рено» столкнулся с попутным погрузчиком

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 20 января 2020 года. По предварительной информации: около 08:40 часов 34-летний горожанин управлял автомобилем марки «Рено».

В Пинске микроавтобус «Рено» столкнулся с попутным погрузчиком

Двигаясь по улице Брестской, напротив дома № 165, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком «АК-1 7111», которым управлял 20-летний местный житель. В результате ДТП 28-летний пинчанин, пассажир автомобиля «Рено», получил травмы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В Пинске микроавтобус «Рено» столкнулся с попутным погрузчиком

Проводится проверка.

Уважаемые автолюбители! Госавтоинспекция напоминает, в связи с погодными условиями следует придерживаться зимнего стиля вождения и выбирать безопасную дистанцию на дороге.

 
 
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  Дорожная авария произошла 20 января 2020 года. По предварительной информации: около 08:40 часов 34-летний горожанин управлял автомобилем марки «Рено». Двигаясь по...
 
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