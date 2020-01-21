В Пинске микроавтобус «Рено» столкнулся с попутным погрузчиком

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 20 января 2020 года. По предварительной информации: около 08:40 часов 34-летний горожанин управлял автомобилем марки «Рено».





Двигаясь по улице Брестской, напротив дома № 165, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком «АК-1 7111», которым управлял 20-летний местный житель. В результате ДТП 28-летний пинчанин, пассажир автомобиля «Рено», получил травмы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой.





Проводится проверка.

Уважаемые автолюбители! Госавтоинспекция напоминает, в связи с погодными условиями следует придерживаться зимнего стиля вождения и выбирать безопасную дистанцию на дороге.