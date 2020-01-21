Крутой поворот в карьере: «Была маркетологом, стала директором магазина»

Источник материала: Tut.by

На FINANCE.TUT.BY продолжается конкурс «Крутой поворот в карьере» . Напомним, что прием историй продлен до 31 января. Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это точно для вас! Автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей. Сегодня вашему вниманию рассказ Илоны Соловьевой, которая из маркетолога превратилась в директора магазина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: burst.shopify.com

«Порой мы всем отделом работали до полуночи»

— В 2012 году я стала выпускницей факультета маркетинга БГЭУ. Так как училась на бесплатном, то ждало распределение. К моему большому счастью выпала удача искать работу самостоятельно и я, пройдя несколько десятков собеседований попала в команду отдела бренда и коммуникаций компании ОМА. Там я прошла настоящую школу жизни, научилась очень многому. Моей основной задачей было привлечение внереализационных доходов посредством сдачи в аренду либо под рекламу активы компании. Я проводила полдня на телефонных переговорах и встречах, объем работы был огромен. Помимо всего еще занималась внутренним продвижением. Порой, мы всем отделом работали до ночи. Во времена открытия новых магазинов, мы просто жили неделями на работе, но у нас в отделе был слаженный и дружный коллектив, что очень помогало. Я зарабатывала тогда 350−400 рублей, снимала квартиру, денег не хватало порой, приходилось одалживать.

Помню, под Новый год в 2014 мы открывали 2 магазина в Лиде и Могилеве один за другим, из-за огромного количества работы сейчас все как в тумане, но мы справились всей огромной дружной командой. Тогда я получила зарплату, умноженную на 4, я подумала и попробовала взять кредит на квартиру, принесла справку о зарплате в банк и получила одобрение. Сразу же начала искать вторую работу, подработку, так как помощи ждать не откуда было, а кредит платить надо.

«На собеседовании сказала директору: «Я вас люблю»

И тут, волей случая, я получила звонок от компании-конкурента, крупной строительной компании, которая предлагала работу маркетолога. Мы пообщались со специалистом по телефону, в конце она спросила на какую зарплату я рассчитываю в у.е. Я ответила 700 у.е., понимая, что они откажут. Но на мое удивление меня пригласили на собеседовании. Мы около двух часов общались с директором, на тот момент в ОМА я работала 2,5 года. В ходе беседы, оказалось, что я могу все, что требуется по данной вакансии, в том числе самостоятельно верстать рекламные материалы, зарплату в 700 у.е. также подтвердили, я была на подъеме и очень счастлива.

Иногда мне кажется, что решающую роль в данном собеседовании сыграла книга, которую я читала в тот момент. Одним из вопросов директора был, какую книгу вы сейчас читаете? Я ответила «Искусство любить», тогда он с улыбкой спросил: «Бульварный роман? Могли бы соврать». На что я ответила, что это не так, книга повествует о видах любви, любви к близким людям, любви к незнакомым людям. Затем я посмотрела ему в глаза и сказала: «Я вас так люблю» с улыбкой, он улыбнулся в ответ. Этот незамысловатый диалог я запомнила на всю жизнь, потому как он произвел неповторимое впечатление на собеседовавшего меня директора.



Снимок носит иллюстративный характер

Я хочу вам всем сказать, что при прохождении собеседования самое важное не волноваться, вести себя спокойно и открыто и обязательно вставлять парочку интересных шуток, ничто так не помогает, как чувство юмора, привлечь собеседника. При этом вы, безусловно, должны быть профессионалом своего дела либо иметь огромное желание учиться. Важно работодателю показать, что вы еще на стадии знакомства влюблены в бренд, продукт или просто компанию и ее достижения.

На должности маркетолога в новой компании я оказалась через месяц, с ОМА меня отпустили без проблем, а с коллективом мы встречаемся и дружим по сей день. Итак, начался новый путь в моей карьере в компании «Десятка-строй», я занималась там интереснейшими проектами и задачами, научилась очень многому, ведь во всей компании на начальном этапе я была единственным маркетологом. Через год мне расширили обязанности и добавили в штат маркетолога и интернет-маркетолога, я стала негласно руководителем отдела маркетинга, мы дружно и активно трудились. Один из моих проектов — календарь с участием в съемках сотрудников компании. Спустя 3 годы работы я перегорела, у компании были сокращены бюджеты на продвижение, и я решила уйти.

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Полгода поработала в Общественном объединении, которое занималось отправкой детей из интернатов и малоимущих семей на отдых за границу, в Италию. Это был абсолютно новый для меня опыт, я коммуницировала со множеством людей и организаций. Чувствовала, что помогаю обществу.

Следующим этапом я и двое друзей открыли агентство по разработке сайтов. Я играла роль коммуникатора с заказчиками, маркетолога и создателя прототипов, а ребята дизайнер и программист творили проекты. Мы не снимали офис, работали удаленно, все оформляли документально через ИП. Ранее я уже сотрудничала с агентствами по разработке сайтов, хорошо понимала, что и как нужно делать. Мы создали несколько сайтов, которые работают до сих пор.

«Мой рост 152 см, а вес 43 кг… Как я смогу справиться с кладовщиками в 4 раза больше меня?»

Забыла сказать, что мое резюме практически всегда активно и я периодически получаю предложения от работодателей. И вот однажды, трудясь над новым сайтом, я получила звонок с предложением о работе и снова это была сеть строительных магазинов с крупным оптовым отделом продаж. Это было в 2018 году, тогда я в резюме себя как специалиста оценивала на 1000 у.е. К слову, разрабатывая сайты я не достигала заработка на эту сумму. Я съездила на собеседование и стала сотрудником компании «Идея дома». В этой компании достаточно большой штат сотрудников — около 200 человек, 8 филиалов в Беларуси, свой интернет-магазин. Хочу сказать, что работы более чем хватало. Через некоторое время мы расширили штат, я стала руководителем отдела маркетинга. Мы работали дружно и слаженно, однако у меня появились причины все-таки уйти из компании.

Я озвучила свое решение собственнику и спустя несколько дней получила предложение стать директором группы продаж (филиала) в Боровлянах. Я была шокирована таким предложением. Филиал включает магазин, склад и 24 человека в штате. Предложение казалось очень заманчивым, но я не управляла более, чем тремя сотрудниками, а тут целых 24! Мой рост 152 см, а вес 43 кг… Как я смогу справиться с кладовщиками в 4 раза больше меня? Подобные вопросы не давали мне покоя, плюс множество других нюансов в сфере торговли, которых я не знаю… В общем, со страхом в сердце, я согласилась. Коллектив меня принял хорошо, вот уже 8 месяцев я занимаю эту должность. Я многому за это время научилась, пришлось перечитать множество бизнес-литературы, статей специализированных и пр. У меня все получилось, мы очень дружная команда, сейчас, когда не сезон продаж строительных материалов, мы делаем в магазине перестановку, добавляем ассортимент, делаем более удобными и быстрыми отгрузки крупных материалов со склада. В общем, планов много и к сезону наша дружная команда будет готова встречать в два раза больше клиентов!

Так, из маркетолога я превратилась в директора магазина. Сейчас я изучаю бизнес-аналитику и в будущем планирую стать гуру в консультации бизнесов и бизнес-процессов компаний.