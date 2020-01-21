Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль начал торги 21 января существенным снижением. Биткойн -38.2.

Курс доллара поднялся всего на 0,0006 BYN до 2,1211 BYN/USD. Напомним, что предыдущие три дня торгов доллар дешевел. Общее снижение за это время составило 0,0043 BYN.

Курс евро подрос лишь на 0,0005 BYN до 2,3523 BYN/EUR. За предыдущие два дня торгов курс евро упал на 0,0174 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0203 BYN до 3,4286 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 13 дней.

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