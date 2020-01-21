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Курсы валют и криптовалют на сегодня

21.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль начал торги 21 января существенным снижением. Биткойн -38.2.

Курс доллара поднялся всего на 0,0006 BYN до 2,1211 BYN/USD. Напомним, что предыдущие три дня торгов доллар дешевел. Общее снижение за это время составило 0,0043 BYN.

Курс евро подрос лишь на 0,0005 BYN до 2,3523 BYN/EUR. За предыдущие два дня торгов курс евро упал на 0,0174 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0203 BYN до 3,4286 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 13 дней.

Bitcoin − 8616.71$ (-38.2);

Bitcоin Cash/ВСС – 341.31$ (+8.85);

Litеcoin − 57.28$ (+0.15);

Еthеreum − 166.05$ (+0.66);

ZCаsh − 54.15$ (+2.3);

DigitalCash − 109.64$ (+7.32);

Monero − 65.11$ (+0.32).


 
 
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Российский рубль начал торги 21 января существенным снижением. Биткойн -38.2.
 
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