ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два золота и два серебра у Мозыря — итог Международной олимпиады школьников по информатике

21.01.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

8-14 января в Алматы, Казахстан, проходила IZhO 2020 — международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. Олимпиада проводилась в шестнадцатый раз при поддержке Республиканской физико-математической школы и Республиканского научно-практического центра «Дарын», Министерства образования и науки Казахстана. Всего в олимпиаде приняли участие 587 школьников из 19 стран мира.

В соревновании по информатике приняли участие 160 школьников. В каждом из двух туров соревнования участникам на 5 часов были предложены по три задачи алгоритмического характера, решения которых оценивались автоматической тестирующей системой. Допускалась как полная 100-бальная оценка каждого решения, так и частичная оценка — когда программа участника обрабатывала верно только часть входных данных.

По итогам олимпиады все воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» завоевали медали — две золотых и две серебряных.

Золотыми медалями и дипломами международной олимпиады награждены:

Станислав Дамасевич (390 баллов, 8-9 абсолютное место)

Андрей Мищенко (372 балла, 13-14 абсолютное место)

Серебряные медали и дипломы международной олимпиады:

Егор Кучар (330 баллов, 22-23 абсолютное место)

Григорий Бараболя (330 баллов, 22-23 абсолютное место)

Это не первая победа воспитанников ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» на Международной Жаутыковской олимпиаде. В 2019 г. Вячеслав Акуленко завоевал серебряную медаль XV Международной Жаутыковской олимпиады, а в 2018 г. Денис Пивоваров был также награжден серебряной медалью XIV Международной Жаутыковской олимпиады.

Медали Международной Жаутыковской олимпиады дают 11-классникам возможность поступления в высшие учебные заведения Республики Беларусь без вступительных испытаний. Три одиннадцатиклассника — Андрей Мищенко, Егор Кучар и Григорий Бараболя — могут выбирать себе университет Беларуси, где хотят дальше учиться. Для них вступительная кампания завершилась успехом уже в январе 2020 года!






ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» благодарит за финансовую помощь в организации поездки частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ОптикСофт», резидент Парка высоких технологий. 

Тренер мозырских школьников — педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.

 ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» благодарит ОАО «Мозырский НПЗ» за постоянную поддержку мозырских школьников-программистов в течение года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» привезли две золотых и две серебряных медали XVI Международной Жаутыковской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крутой поворот в карьере: «Была маркетологом, стала директором магазина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика