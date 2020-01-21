Два золота и два серебра у Мозыря — итог Международной олимпиады школьников по информатике

Источник материала: Mlife

8-14 января в Алматы, Казахстан, проходила IZhO 2020 — международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. Олимпиада проводилась в шестнадцатый раз при поддержке Республиканской физико-математической школы и Республиканского научно-практического центра «Дарын», Министерства образования и науки Казахстана. Всего в олимпиаде приняли участие 587 школьников из 19 стран мира.

В соревновании по информатике приняли участие 160 школьников. В каждом из двух туров соревнования участникам на 5 часов были предложены по три задачи алгоритмического характера, решения которых оценивались автоматической тестирующей системой. Допускалась как полная 100-бальная оценка каждого решения, так и частичная оценка — когда программа участника обрабатывала верно только часть входных данных.

По итогам олимпиады все воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» завоевали медали — две золотых и две серебряных.

Золотыми медалями и дипломами международной олимпиады награждены:

Станислав Дамасевич (390 баллов, 8-9 абсолютное место)

Андрей Мищенко (372 балла, 13-14 абсолютное место)

Серебряные медали и дипломы международной олимпиады:

Егор Кучар (330 баллов, 22-23 абсолютное место)

Григорий Бараболя (330 баллов, 22-23 абсолютное место)

Это не первая победа воспитанников ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» на Международной Жаутыковской олимпиаде. В 2019 г. Вячеслав Акуленко завоевал серебряную медаль XV Международной Жаутыковской олимпиады, а в 2018 г. Денис Пивоваров был также награжден серебряной медалью XIV Международной Жаутыковской олимпиады.

Медали Международной Жаутыковской олимпиады дают 11-классникам возможность поступления в высшие учебные заведения Республики Беларусь без вступительных испытаний. Три одиннадцатиклассника — Андрей Мищенко, Егор Кучар и Григорий Бараболя — могут выбирать себе университет Беларуси, где хотят дальше учиться. Для них вступительная кампания завершилась успехом уже в январе 2020 года!

ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» благодарит за финансовую помощь в организации поездки частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ОптикСофт», резидент Парка высоких технологий.

Тренер мозырских школьников — педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.

ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» благодарит ОАО «Мозырский НПЗ» за постоянную поддержку мозырских школьников-программистов в течение года.