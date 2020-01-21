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И отходы обогревают: в Беларуси завершится строительство двух пеллетных заводов

21.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Организации Минлесхоза работают над поручением Президента по созданию новых пеллетных производств. Строительство первых из них проходит на базе Борисовского опытного и Пружанского лесхозов. Согласно планам, оно будет завершено до 1 мая 2020 года.

И отходы обогревают: в Беларуси завершится строительство двух пеллетных заводов

Об этом во время рабочего совещания на базе ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» сообщил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, строительство объектов осуществляется за счет собственных средств лесхозов. Так, стоимость проекта в ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» оценивается в 13,7 млн. рублей, в ГЛХУ «Пружанский лесхоз» – в 9,5 миллиона. В настоящее время на объектах продолжаются строительно-монтажные работы, начат монтаж технологического оборудования.

Еще 4 пеллетных производства (в Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Мозырском опытном лесхозах) будут введены в эксплуатацию до 1 июня 2020 года. Суммарная годовая мощность шести новых производств по выпуску пеллет составит порядка 156 тыс. тонн.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. м³ низкокачественной древесины и более 120 тыс. м³ отходов лесопиления. Ориентировочная стоимость проектов – около 70 млн. рублей. Всего на данных производствах планируется создание порядка 75 новых рабочих мест.

Вопрос строительства пеллетных заводов находится на особом контроле и у правительства Республики Беларусь. Так, в декабре заместитель премьер-министра Владимир Дворник побывал на строящемся объекте в Борисовском опытном лесхозе, в январе – в Мозырском. Как отметил сам вице-премьер, создание таких производств – одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед отраслью.

Примечание

Пеллеты – биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера. Гранулы классифицируются по их теплотворной способности, влажности и зольности, а также по размерам.

1PROF.BY

Фото из открытых интернет-источников

 
 
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Организации Минлесхоза работают над поручением Президента по созданию новых пеллетных производств. Строительство первых из них проходит на базе...
 
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