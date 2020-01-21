«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости

Источник материала: СТВ

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Герои, которые играли родителей семейной пары, приехавшие воспитывать внуков, стали народными любимцами.

А исполнителей главных ролей стали ассоциировать с их персонажами.

Всего были выпущены шесть сезонов популярного сериала. В производстве находится седьмой сезон, его запуск несколько раз переносился. Возможно, продолжение выйдет в 2021 году – точной даты пока нет. Известно только, что съемки серий проходили в Беларуси.

«Молимся, чтобы так все и было». Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов» ( читать далее ).





В ожидании нового сезона посмотрите, как выглядели герои сериала в детстве и молодости.

Федор Добронравов



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»

Татьяна Кравченко

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»

Людмила Артемьева



Фото: kino-teatr.ru

Анатолий Васильев



Фото: kino-teatr.ru

Николай Добрынин



Фото: kino-teatr.ru



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»

Олеся Железняк



Фото: facebook.com/officialolesyazheleznyak



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»