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«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Источник материала: СТВ
Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Герои, которые играли родителей семейной пары, приехавшие воспитывать внуков, стали народными любимцами.
А исполнителей главных ролей стали ассоциировать с их персонажами.
Всего были выпущены шесть сезонов популярного сериала. В производстве находится седьмой сезон, его запуск несколько раз переносился. Возможно, продолжение выйдет в 2021 году – точной даты пока нет. Известно только, что съемки серий проходили в Беларуси.
В ожидании нового сезона посмотрите, как выглядели герои сериала в детстве и молодости.
Федор Добронравов
Татьяна Кравченко
Людмила Артемьева
Анатолий Васильев
Николай Добрынин
Олеся Железняк
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Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Герои, которые играли родителей семейной пары, приехавшие воспитывать внуков, стали народными любимцами. ...
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