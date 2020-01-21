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«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости

21.01.2020 12:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Герои, которые играли родителей семейной пары, приехавшие воспитывать внуков, стали народными любимцами.  

А исполнителей главных ролей стали ассоциировать с их персонажами.   

Всего были выпущены шесть сезонов популярного сериала. В производстве находится седьмой сезон, его запуск несколько раз переносился. Возможно, продолжение выйдет в 2021 году – точной даты пока нет. Известно только, что съемки серий проходили в Беларуси.  

«Молимся, чтобы так все и было». Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов» (читать далее).   

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости

В ожидании нового сезона посмотрите, как выглядели герои сериала в детстве и молодости.

Федор Добронравов

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»  

Татьяна Кравченко

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?  

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»   

Людмила Артемьева

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Фото: kino-teatr.ru  

Анатолий Васильев

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Фото: kino-teatr.ru  

Николай Добрынин

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Фото: kino-teatr.ru 

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»  

Олеся Железняк    

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Фото: facebook.com/officialolesyazheleznyak  

«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»    

Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (смотрите здесь).   

Люди в материале: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Николай Добрынин, Олеся Железняк
 
 
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Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Герои, которые играли родителей семейной пары, приехавшие воспитывать внуков, стали народными любимцами.   ...
 
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