По мировым ценам и с переплатой за доставку: Беларусь закупила нефть в Норвегии

Источник материала: Myfin

фото: naftan.by

Нефть поставят через Клайпедский порт. Поставка намечена в 20-х числах января, сообщили в «Белнефтехиме», передает БЕЛТА. Нефть в Беларусь доставят железнодорожным транспортом.

Продолжатся ли в дальнейшем поставки норвежской нефти в Беларусь в концерне не уточнили.

Как сообщает Рейтер, по оценке источника агентства в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Беларуси существенно дороже импорта по нефтепроводам - перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $20 за тонну.

Как ранее сообщал Myfin.by, Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок.