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По мировым ценам и с переплатой за доставку: Беларусь закупила нефть в Норвегии

21.01.2020 12:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: naftan.by

Нефть поставят через Клайпедский порт. Поставка намечена в 20-х числах января, сообщили в «Белнефтехиме», передает БЕЛТА. Нефть в Беларусь доставят железнодорожным транспортом.

Продолжатся ли в дальнейшем поставки норвежской нефти в Беларусь в концерне не уточнили.

Как сообщает Рейтер, по оценке источника агентства в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Беларуси существенно дороже импорта по нефтепроводам - перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $20 за тонну.

Как ранее сообщал Myfin.by, Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок.

Также сообщалось, что принадлежащие Михаилу Гуцериеву «Нефтиса» и «Русснефть» увеличат поставки нефти в Беларусь в январе втрое, до 650 тыс. тонн по трубопроводу и еще 100 тыс. тонн по железной дороге.

Источник: Myfin.by
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Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти. Эта партия предназначена для переработки на отечественном предприятии Нафтан . Об этом...
 
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