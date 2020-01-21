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По мировым ценам и с переплатой за доставку: Беларусь закупила нефть в Норвегии
Источник материала: Myfin
Нефть поставят через Клайпедский порт. Поставка намечена в 20-х числах января, сообщили в «Белнефтехиме», передает БЕЛТА. Нефть в Беларусь доставят железнодорожным транспортом.
Продолжатся ли в дальнейшем поставки норвежской нефти в Беларусь в концерне не уточнили.
Как сообщает Рейтер, по оценке источника агентства в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Беларуси существенно дороже импорта по нефтепроводам - перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $20 за тонну.
Как ранее сообщал Myfin.by, Россия с 1 января 2020 года
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Источник: Myfin.by
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