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Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»

21.01.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два матча были сыграны в первой группе хоккейной экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская «Юность» дома с большим трудом переиграла «Шахтера» – 2:1.

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»

В составе победителей точные броски на счету Всеволода Кашкара и Максима Мальцева. «Юность» продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе «красно-синих» 100 балов после 46 игр. Солигорчане остались на третьей строчке.

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»

Денис Цыганов, нападающий ХК «Юность-Минск»:
За счет большинства два гола, за счет реализации забили голы.

Пока еще ни о чем не думаем. Вот выиграли, насладимся этим моментом сегодня, а потом уже будем готовиться к игре с «Металлургом». После игры будем уже готовиться к «Неману». То есть идем поступательно, на каждого соперника настраиваемся.

Во втором матче «Динамо» из Молодечно оказалось сильнее гродненского «Немана».

Игрок ХК «Юность» о победе над «Шахтёром»: «За счёт большинства забили два гола»

Люди в материале: Денис Цыганов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два матча были сыграны в первой группе хоккейной экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская «Юность» дома с большим трудом...
 
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