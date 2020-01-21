В Беларуси запустили сервис оплаты QR-кодами

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Разработчик технологии - стартап Cashew, который получил поддержку и инвестиции от старейшего банка Великобритании Barclays, американского акселератора Techstars, сообщества бизнес-ангелов Angels Band, и признан Стартапом 2019 года в Беларуси.



Cashew - это не приложение, а сервис, который интегрирован в мобильные приложения банков. Технология позволяет продавцам принимать безналичные платежи без установки терминального оборудования, а покупателям рассчитаться мобильным приложением М-Банкинг, отсканировав QR-код.

Используя технологию Cashew, банк получает возможность быть вместе с клиентом во время покупки и предлагать дополнительные сервисы.



Предприятия торговли снижают комиссию по приему безналичных платежей.

Клиенты банка получают все сервисы по управлению деньгами, используя всего одно приложение.



Беларусбанк стал первым в Беларуси банком, который внедрил технологию Cashew. Являясь самым крупным банком республики, Беларусбанк продолжает цифровую трансформацию, задавая тон всей банковской системе Беларуси.

Сейчас возможность оплаты QR-кодом Cashew доступна у 7 партнеров в Минске.

Онлайн-гипермаркет «21vek.by» с использованием промокода QR2;

Сеть супермаркетов для детей «Буслiк»;

Сеть супермаркетов для детей «Буслiк»; Профессиональная служба доставки японской кухни «Суши Весла take away»;

Кафе «GARAGE»;

Суши-бар «Юджын Крабс»;

Сеть кафе быстрого питания Easy Soup;

Сеть шинных сервисных центров TYREPLUS Michelin.

Подключиться к системе Cashew может любой заинтересованный продавец товаров или услуг. Инструкция по подключению к сервису доступна на сайте Беларусбанка. Партнером по интеграции с кассовым оборудованием является компания SOFTTECH.

Как узнать, можно ли в вашем магазине рассчитаться при помощи QR-кода? Ищите яркую оранжевую наклейку и, конечно, спрашивайте у продавца или курьера.

