ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси запустили сервис оплаты QR-кодами

21.01.2020 11:53 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Разработчик технологии - стартап Cashew, который получил поддержку и инвестиции от старейшего банка Великобритании Barclays, американского акселератора Techstars, сообщества бизнес-ангелов Angels Band, и признан Стартапом 2019 года в Беларуси.

Cashew - это не приложение, а сервис, который интегрирован в мобильные приложения банков. Технология позволяет продавцам принимать безналичные платежи без установки терминального оборудования, а покупателям рассчитаться мобильным приложением М-Банкинг, отсканировав QR-код.

Используя технологию Cashew, банк получает возможность быть вместе с клиентом во время покупки и предлагать дополнительные сервисы.

Предприятия торговли снижают комиссию по приему безналичных платежей.

Клиенты банка получают все сервисы по управлению деньгами, используя всего одно приложение.

Беларусбанк стал первым в Беларуси банком, который внедрил технологию Cashew. Являясь самым крупным банком республики, Беларусбанк продолжает цифровую трансформацию, задавая тон всей банковской системе Беларуси.

Сейчас возможность оплаты QR-кодом Cashew доступна у 7 партнеров в Минске.

  • Онлайн-гипермаркет «21vek.by» с использованием промокода QR2;
  • Сеть супермаркетов для детей «Буслiк»;
  • Профессиональная служба доставки японской кухни «Суши Весла take away»;
  • Кафе «GARAGE»;
  • Суши-бар «Юджын Крабс»;
  • Сеть кафе быстрого питания Easy Soup;
  • Сеть шинных сервисных центров TYREPLUS Michelin.

Подключиться к системе Cashew может любой заинтересованный продавец товаров или услуг. Инструкция по подключению к сервису доступна на сайте Беларусбанка. Партнером по интеграции с кассовым оборудованием является компания SOFTTECH.

Как узнать, можно ли в вашем магазине рассчитаться при помощи QR-кода? Ищите яркую оранжевую наклейку и, конечно, спрашивайте у продавца или курьера.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь оплачивать покупки и услуги станет ещё проще. Беларусбанк и финтех-стартап Cashew запустили инновационный способ оплаты с помощью QR-кода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Если введут норму о 5%-ой рентабельности, цены на жилье вырастут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика