ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Приходилось на четыре дня закрываться». Как зима без снега отразилась на бизнесе белорусов

21.01.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На дворе конец января, а на градуснике то плюсовая температура, то небольшой минус. В последний раз на территории Беларуси такое было несколько веков назад — еще во времена ВКЛ. Вряд ли бизнес рассчитывал на такой расклад нынешней зимой. FINANCE.TUT.BY спросил у представителей торговли и сферы услуг, чья работа связана с зимними товарами и отдыхом, как теплая зима повлияла на их работу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продавцы одежды: «Как-то надо выживать»

В торговом центре «Силуэт» на Хоружей сейчас скидки на зимнюю одежду. Шарфы и шапки кое-где подешевели даже вдвое, а куртки можно найти по довольно низким ценам — по 80−120 рублей.

— Зима, конечно, подкачала. На спросе это сказывается, хотя в декабре люди еще верили в зиму и что-то покупали, — говорит Жанна, которая торгует на «Силуэте» с 2012 года. — Раньше скидки начинались где-то с середины-конца января, а в этом году — уже с первых чисел.

Продавец Полина, которая работает на точке с теплыми свитерами и куртками, говорит, что по скидкам люди берут «лишь бы взять», пока дешево. Но скидки сезонные, и их появление никак не связано с падением спроса.

Жанна добавляет, что проблема низкого спроса заключается не только в погоде. По ее словам, после января люди всегда начинали думать, что зимы осталось немного и настраивались на весну. Теплые куртки продавать такой публике уже сложнее.

— К тому же сейчас торговых центров много — предложение большое, — рассказывает собеседница. — Естественно, с каждым годом спрос в каждом торговом центре становится меньше. На мой взгляд, их стало слишком много. К тому же у людей низкая покупательная способность: сейчас у всех карты рассрочки, покупать сам никто не хочет… Да и рассрочку эту потом еще тоже выплачивать. В общем, погода — это только дополнительная проблема.


Скидки в ТЦ «Силуэт»

Интересно, что в каждой точке в «Силуэте» помимо сезонных зимних товаров есть что-то еще «для подстраховки». Например, вместе с шерстяными шапками висят стенды с солнечными очками.

— У нас тоже, если вы заметили, кроме курток, и кроссовки, и тапочки, и носки — все, что хочешь, — перечисляет Жанна. — Как-то надо выживать.

Через ряд находим Анну — она тоже в «Силуэте» уже восемь лет. Продает не только зимние куртки и пальто, но и обувь — угги, ботинки на меху.

— В декабре люди обувь брали. Как похолодало — берут, как потеплело — не берут, — поясняет Анна. — То есть спрос может отличаться даже два дня подряд. Но январь-февраль, которые идут после Нового года, это всегда мертвые месяцы. Именно по январю разницы с прошлым годом нет.

В государственных магазинах ситуация похожая. Начальник отдела организации торговли ЦУМа Павел Ельканович отметил, что «универмаг ощутил последствия необычно теплой погоды». И из-за низких продаж вовсе не санок и лыж, а именно зимней одежды и обуви.

— Одежда — это валообразующая группа товаров, поэтому продажи в первую очередь сказываются на ней. Это мы чувствуем не только в январе, такая же ситуация была и в ноябре, и в декабре. С 2 января у нас традиционно началась распродажа зимних вещей — скидки доходят до 45%.

— И люди активно идут или даже скидки их не привлекают?

— Не так активно, как в прошлые годы.

Прокатчики: «В этом сезоне тюбинги брали только несколько человек»

Ребята из velotrek.by признаются: нет зимы — нет услуг. «Практически нет людей», — рассказали они нам. Основное направление у компании — аренда велосипедов и самокатов, но их сейчас тоже не берут: декабрь и январь не ассоциируются с таким отдыхом.

— У нас всегда той зимы, которая с морозом и снегом, в году недели две, — объясняют в прокате. — Поэтому вообще нельзя назвать нашу деятельность основным местом работы, сдавать в аренду — просто хобби. Тем не менее, выводы пока делать рано. Ждем, может, еще выпадет снег!

В пункте проката спортивного инвентаря RideClub тоже ждут зиму.

— Что касается проката тюбингов, то он на данный момент нулевой, — констатирует представитель компании Эдуард. — Для проката тюбинга клиент должен видеть снег под ногами и вокруг, а его нет от слова «совсем». В этом сезоне буквально несколько клиентов воспользовались прокатом тюбингов.


Зато, по словам прокатчика, со сноубордами, горными лыжами и экипировкой дела обстоят намного лучше.

— Спрос на прокат, безусловно, ниже по сравнению с прошлым сезоном. В процентном соотношении приблизительно на 30% клиентов меньше. Выручает, что «Силичи» и «Логойск» при помощи снеговых пушек смогли создать хорошие условия для катания даже в такую аномально теплую погоду. Поэтому в выходные дни поток клиентов у нас стабильный, а в канун Нового года и праздничные дни мы даже были приятно удивлены количеством клиентов.

Для понимания Эдуард приводит цифры: в пиковые дни уходило около 15−20 комплектов сноубордов и столько же комплектов горных лыж, плюс к этому стабильным спросом пользуется также и экипировка.

— Ну и естественно долгосрочную аренду никто не отменял. Ведь в ближайших к нашей стране горнолыжных курортах снег есть, и это дает ту базу клиентов, которым погода у нас неважна.

Если говорить о прибыли, то у RideClub все неплохо. Об убыточности говорить не приходится:

— У нас не такая большая финансовая нагрузка, помещение проката в собственности, штат сотрудников минимальный, — объясняют в прокате.

В компании в целом настроены позитивно: например, активно используют рекламу, в том числе в инстаграме, чтобы напоминать белорусам о сезонных хобби. «Это стоит денег, но результат есть», — утверждают в прокате. Из таких фишек здесь есть бесплатный 6-й прокат комплекта оборудования и даже бесплатный подвоз до «Силичей» и обратно в Минск на ночные катания.

Кстати, а что там в горнолыжных комплексах?

Когда на улице нет снега, мысль поехать покататься на лыжах тоже появляется не у всех. Валентин Бородавко, директор горнолыжного спортивного оздоровительного комплекса «Логойск», подтверждает, что это правда:

— У нас не горнолыжная страна: немногие люди знают, что мы сами делаем снег для горнолыжных трасс, поэтому к нам можно приезжать независимо от выпадения снега. Главное условие — это мороз. Как только на градуснике минус — мы делаем оснеживание. Пару дней — и можно кататься, а не ждать снега. А тем более сейчас — уже точно ничего ждать не надо.

Директор заметил, что как только в Минске лежит снег — людей сразу приезжает много. «Даже скажу, что на порядок больше», — отмечает собеседник. Зато когда снега нет, приходится использовать «разные рекламные ходы и завлекать посетителей».

Тем не менее, комплекс работает в обычном режиме. Правда, не на полную мощность: сейчас открыто четыре из пяти трасс, в том числе учебная. Но центральная трасса сегодня не оснежена.


Фото предоставлено директором ГСОК «Логойск»

Для горнолыжного центра отсутствие природного снега по сути влияет только на стоимость оснеживания. Снег получается дорогим.

— Когда температура на улице -3 градуса, оснеживание трасс происходит при самых неблагоприятных условиях, выход «продукта» небольшой и снег получается дорогим. А когда столбик термометра показывает хотя бы -10, то оснеживать проще. Сейчас снег, можно сказать, «золотой», — признается Валентин.

Как объясняет собеседник, при хорошем морозе за 3−4 дня можно качественно оснежить весь комплекс, а при -3 за те же 3−4 дня получится гораздо меньше снега — примерно на две-три трассы.

— Мы все равно делаем снег самостоятельно, каждую зиму, независимо от погодных условий, — комментирует Валентин. — Природного снега в любом случае не хватает для создания необходимого слоя. Ждем первых морозов — и сразу же включаем пушки. Наш снег получается как натуральный. После оснеживания снег уплотняется ратраками и формируются трассы.

И в этом, и в прошлом году все трассы оснеживались именно так.

— В последние годы бесснежная погода — частое явление, но эта зима беспрецедентная. В декабре нам даже приходилось на четыре дня закрываться.

— Почему?

— «Подушка» из полуметра снега еще выдержит неделю-две оттепели, но если «плюс» стоит больше 2 недель, к тому же идут дожди, то трасса портится, — объясняет директор. — Если сейчас у нас будет еще неделя плюсовой температуры, то мы снова можем закрыться и будем переоснеживаться. Само собой такая погода отрицательно влияет на прибыльность.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спросили у тех, чей бизнес завязан на морозной и снежной зиме, как у них обстоят дела в сезоне-19/20.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси запустили сервис оплаты QR-кодами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика