«Приходилось на четыре дня закрываться». Как зима без снега отразилась на бизнесе белорусов

Источник материала: Tut.by

На дворе конец января, а на градуснике то плюсовая температура, то небольшой минус. В последний раз на территории Беларуси такое было несколько веков назад — еще во времена ВКЛ. Вряд ли бизнес рассчитывал на такой расклад нынешней зимой. FINANCE.TUT.BY спросил у представителей торговли и сферы услуг, чья работа связана с зимними товарами и отдыхом, как теплая зима повлияла на их работу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продавцы одежды: «Как-то надо выживать»

В торговом центре «Силуэт» на Хоружей сейчас скидки на зимнюю одежду. Шарфы и шапки кое-где подешевели даже вдвое, а куртки можно найти по довольно низким ценам — по 80−120 рублей.

— Зима, конечно, подкачала. На спросе это сказывается, хотя в декабре люди еще верили в зиму и что-то покупали, — говорит Жанна, которая торгует на «Силуэте» с 2012 года. — Раньше скидки начинались где-то с середины-конца января, а в этом году — уже с первых чисел.

Продавец Полина, которая работает на точке с теплыми свитерами и куртками, говорит, что по скидкам люди берут «лишь бы взять», пока дешево. Но скидки сезонные, и их появление никак не связано с падением спроса.

Жанна добавляет, что проблема низкого спроса заключается не только в погоде. По ее словам, после января люди всегда начинали думать, что зимы осталось немного и настраивались на весну. Теплые куртки продавать такой публике уже сложнее.

— К тому же сейчас торговых центров много — предложение большое, — рассказывает собеседница. — Естественно, с каждым годом спрос в каждом торговом центре становится меньше. На мой взгляд, их стало слишком много. К тому же у людей низкая покупательная способность: сейчас у всех карты рассрочки, покупать сам никто не хочет… Да и рассрочку эту потом еще тоже выплачивать. В общем, погода — это только дополнительная проблема.



Скидки в ТЦ «Силуэт»

Интересно, что в каждой точке в «Силуэте» помимо сезонных зимних товаров есть что-то еще «для подстраховки». Например, вместе с шерстяными шапками висят стенды с солнечными очками.

— У нас тоже, если вы заметили, кроме курток, и кроссовки, и тапочки, и носки — все, что хочешь, — перечисляет Жанна. — Как-то надо выживать.

Через ряд находим Анну — она тоже в «Силуэте» уже восемь лет. Продает не только зимние куртки и пальто, но и обувь — угги, ботинки на меху.

— В декабре люди обувь брали. Как похолодало — берут, как потеплело — не берут, — поясняет Анна. — То есть спрос может отличаться даже два дня подряд. Но январь-февраль, которые идут после Нового года, это всегда мертвые месяцы. Именно по январю разницы с прошлым годом нет.

В государственных магазинах ситуация похожая. Начальник отдела организации торговли ЦУМа Павел Ельканович отметил, что «универмаг ощутил последствия необычно теплой погоды». И из-за низких продаж вовсе не санок и лыж, а именно зимней одежды и обуви.

— Одежда — это валообразующая группа товаров, поэтому продажи в первую очередь сказываются на ней. Это мы чувствуем не только в январе, такая же ситуация была и в ноябре, и в декабре. С 2 января у нас традиционно началась распродажа зимних вещей — скидки доходят до 45%.

— И люди активно идут или даже скидки их не привлекают?

— Не так активно, как в прошлые годы.

Прокатчики: «В этом сезоне тюбинги брали только несколько человек»

Ребята из velotrek.by признаются: нет зимы — нет услуг. «Практически нет людей», — рассказали они нам. Основное направление у компании — аренда велосипедов и самокатов, но их сейчас тоже не берут: декабрь и январь не ассоциируются с таким отдыхом.

— У нас всегда той зимы, которая с морозом и снегом, в году недели две, — объясняют в прокате. — Поэтому вообще нельзя назвать нашу деятельность основным местом работы, сдавать в аренду — просто хобби. Тем не менее, выводы пока делать рано. Ждем, может, еще выпадет снег!

В пункте проката спортивного инвентаря RideClub тоже ждут зиму.

— Что касается проката тюбингов, то он на данный момент нулевой, — констатирует представитель компании Эдуард. — Для проката тюбинга клиент должен видеть снег под ногами и вокруг, а его нет от слова «совсем». В этом сезоне буквально несколько клиентов воспользовались прокатом тюбингов.





Зато, по словам прокатчика, со сноубордами, горными лыжами и экипировкой дела обстоят намного лучше.

— Спрос на прокат, безусловно, ниже по сравнению с прошлым сезоном. В процентном соотношении приблизительно на 30% клиентов меньше. Выручает, что «Силичи» и «Логойск» при помощи снеговых пушек смогли создать хорошие условия для катания даже в такую аномально теплую погоду. Поэтому в выходные дни поток клиентов у нас стабильный, а в канун Нового года и праздничные дни мы даже были приятно удивлены количеством клиентов.

Для понимания Эдуард приводит цифры: в пиковые дни уходило около 15−20 комплектов сноубордов и столько же комплектов горных лыж, плюс к этому стабильным спросом пользуется также и экипировка.

— Ну и естественно долгосрочную аренду никто не отменял. Ведь в ближайших к нашей стране горнолыжных курортах снег есть, и это дает ту базу клиентов, которым погода у нас неважна.

Если говорить о прибыли, то у RideClub все неплохо. Об убыточности говорить не приходится:

— У нас не такая большая финансовая нагрузка, помещение проката в собственности, штат сотрудников минимальный, — объясняют в прокате.

В компании в целом настроены позитивно: например, активно используют рекламу, в том числе в инстаграме, чтобы напоминать белорусам о сезонных хобби. «Это стоит денег, но результат есть», — утверждают в прокате. Из таких фишек здесь есть бесплатный 6-й прокат комплекта оборудования и даже бесплатный подвоз до «Силичей» и обратно в Минск на ночные катания.

Кстати, а что там в горнолыжных комплексах?

Когда на улице нет снега, мысль поехать покататься на лыжах тоже появляется не у всех. Валентин Бородавко, директор горнолыжного спортивного оздоровительного комплекса «Логойск», подтверждает, что это правда:

— У нас не горнолыжная страна: немногие люди знают, что мы сами делаем снег для горнолыжных трасс, поэтому к нам можно приезжать независимо от выпадения снега. Главное условие — это мороз. Как только на градуснике минус — мы делаем оснеживание. Пару дней — и можно кататься, а не ждать снега. А тем более сейчас — уже точно ничего ждать не надо.

Директор заметил, что как только в Минске лежит снег — людей сразу приезжает много. «Даже скажу, что на порядок больше», — отмечает собеседник. Зато когда снега нет, приходится использовать «разные рекламные ходы и завлекать посетителей».

Тем не менее, комплекс работает в обычном режиме. Правда, не на полную мощность: сейчас открыто четыре из пяти трасс, в том числе учебная. Но центральная трасса сегодня не оснежена.



Фото предоставлено директором ГСОК «Логойск»

Для горнолыжного центра отсутствие природного снега по сути влияет только на стоимость оснеживания. Снег получается дорогим.

— Когда температура на улице -3 градуса, оснеживание трасс происходит при самых неблагоприятных условиях, выход «продукта» небольшой и снег получается дорогим. А когда столбик термометра показывает хотя бы -10, то оснеживать проще. Сейчас снег, можно сказать, «золотой», — признается Валентин.

Как объясняет собеседник, при хорошем морозе за 3−4 дня можно качественно оснежить весь комплекс, а при -3 за те же 3−4 дня получится гораздо меньше снега — примерно на две-три трассы.

— Мы все равно делаем снег самостоятельно, каждую зиму, независимо от погодных условий, — комментирует Валентин. — Природного снега в любом случае не хватает для создания необходимого слоя. Ждем первых морозов — и сразу же включаем пушки. Наш снег получается как натуральный. После оснеживания снег уплотняется ратраками и формируются трассы.

И в этом, и в прошлом году все трассы оснеживались именно так.

— В последние годы бесснежная погода — частое явление, но эта зима беспрецедентная. В декабре нам даже приходилось на четыре дня закрываться.

— Почему?

— «Подушка» из полуметра снега еще выдержит неделю-две оттепели, но если «плюс» стоит больше 2 недель, к тому же идут дожди, то трасса портится, — объясняет директор. — Если сейчас у нас будет еще неделя плюсовой температуры, то мы снова можем закрыться и будем переоснеживаться. Само собой такая погода отрицательно влияет на прибыльность.