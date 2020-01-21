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Беларусь вошла в топ-5 стран с самым дешевым интернетом

21.01.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследование, проведенное аналитическим британским ресурсом cable.co.uk, назвало страны с самым дешевым и дорогим фиксированным интернетом. Беларусь оказалась в числе лидеров.


Фото: cable.co.uk

Беларусь заняла пятое место в рейтинге — всего исследование проводилось в 206 странах. Выяснилось, что средняя скорость подключения у нас составляет 13,2 мегабита в секунду, среднемесячная плата — 9,87 доллара.

Четвертую строчку занимает Румыния (21,8 мегабит, 8,15 долларов), третью — Россия (14,9 мегабит, 7,35 долларов), второе — Украина (7,7 мегабит, 6,64 доллара), первое — Сирия. Правда там скорость подключения к Сети составляет 0,9 мегабит в секунду при усредненной стоимости в 6,60 долларов.

Больше всего за доступ к интернету приходится платить в Эритрее, государстве в Восточной Африке — 2 666,24 доллара. Сразу за ним следует Йемен, где доступ к Сети оценивают на уровне в 2466,67 долларов. Скорость подключения при этом не превышает 0,4 мегабит в секунду.

В заключении представители cable.co.uk добавили: в мире скорость подключения к интернету в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличилась на 20,65%, а стоимость упала на 19,975%. При этом дороже всего интернет обходится жителям развивающихся стран и островных государств.

 
 
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Беларусь заняла пятое место в рейтинге - всего исследование проводилось в 206 странах.
 
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