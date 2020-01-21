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"Майбах" от российского друга и "Тесла" от Илона Маска - что мы знаем об имуществе Лукашенко?

21.01.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О доходах главы гсударства нам известно только из его прежних деклараций и случайных высказываний.

"Майбах" от российского друга и "Тесла" от Илона Маска - что мы знаем об имуществе Лукашенко?
В 2009 году Лукашенко заработал почти 95 миллионов неденоминированных рублей, что было эквивалентно 2885 долларам в месяцЗа 2014 год Лукашенко задекларировал уже более 550 миллионов неденоминированных рублей, из чего следует, что его зарплата на тот момент составляла около 4200 долларов в месяц до вычета налогов.

«Мы можем только догадываться, что у него есть еще в виде «мани-мани». Потому что разные слухи ходят об активах каких-то и интересах в Арабских Эмиратах, куда он то и дело ездит с сыновьями ноги обмакнуть в заливе», – говорит Белсат Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Согласно декларациям о доходах Лукашенко из графы «Недвижимость» следует, что глава Беларуси не имеет в собственности ни дома, ни квартиры. Нет у него и автомобиля.

«Ему принадлежит все. У него ничего нет, но у него все есть! Это такая высшая форма паразитирования на обществе, на стране, на народе», – уверен Александр Ярошук.

Глава государства имеет ряд привилегий, которыми он обеспечен согласно статье 37 закона «О президенте». 

За счет госбюджета Лукашенко имеет служебное жилье и транспорт специального назначения. На финансирование его Службы безопасности ежегодно выделяется 18 миллионов долларов. Расходы на представительские цели внутри страны и расходы, связанные с посещением иностранных государств, также покрывает бюджет.


Кроме этого Лукашенко имеет право на государственное страхование и государственную дачу. А специальное медицинское и санаторно-курортное обслуживание предусмотрено не только для него, но и для его семьи.

Резиденции и «Тесла» от Илона Маска

Что касается дач, то сам Лукашенко называет их резиденциями. Как-то он даже заявил, что у него их аж 17! 

На берегу Минского моря располагается резиденция «Заславль», где он периодически устраивает неформальные встречи. На строительство Дворца независимости из бюджета страны было выделено около 135 миллионов долларов. 

Еще в одной резиденции, «Дрозды», Лукашенко имеет собственное подворье, где растут даже арбузы. Среди резиденций гаранта также значится комплекс «Озерный» в Острошицком городке, охотничья правительственная дача в Пружанском районе – в центре Беловежской пущи и Полесская резиденция в Петриковском районе. Одной из последних появилась резиденция в Браславном районе.

«Maybach Pullman» стартует от 500 тысяч евро, а версия «Guard», которая усилена, она в три раза дороже. То есть примерно 1,5 миллиона евро», – говорит Сергей Антусевич, вице-председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

На автомобиле, стоимость которого – примерно полтора миллиона евро, Лукашенко заметили летом 2019 года. Кстати, его не раз видели на дорогих машинах. В его автопарке бронированный «Мерседес» S-класса стоимостью около 160 тысяч евро и «Тесла», которую ему якобы подарил Илон Маск. Впрочем, последний быстро опроверг эту информацию.

«Новая «Тесла» модели S стоит около 160 тысяч долларов», – рассказывает Сергей Антусевич, вице-председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

По белорусским законам, пенсия госслужащих начисляется в размере 40% от их заработка. Но она не может превышать трехкратного размера средней зарплаты в стране, который применяется для перерасчета пенсий. 

Плюс есть доплаты – за каждый полный год стажа государственной службы свыше 20 лет размер пенсии увеличивается на 2% заработка. То есть если бы сейчас Лукашенко уходил на покой, имея зарплату 4200 долларов, то его пенсия составила бы около 600 долларов.

«Если бы человек заботился о том, чтобы у нас было правовое государство, то он позаботился бы и о пенсии, и о своей зарплате. Сколько бы она там была: 20, 30, 50 тысяч долларов. И заботился бы о пенсии, чтобы заложить фундамент цивилизованного государства», – рассуждает Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.


Но вряд ли Александр Лукашенко собирается на пенсию. Во время своих выступлений он уже заявил, что планирует баллотироваться еще на один срок. Президентские выборы пройдут уже в этом году. Вот хотя бы и узнаем, на сколько Лукашенко поднял себе зарплату за 5 лет.
 
 
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О доходах главы гсударства нам известно только из его прежних деклараций и случайных высказываний.
 
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