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В Витебске пьяный 18-летний парень разгромил ресторан

21.01.2020 13:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске пьяный студент устроил погром в ресторане.  

По информации УВД Витебского облисполкома, 18-летний парень выпивал крепкие алкогольные напитки со знакомыми.  

Третьекурсник не может вспомнить, сколько продолжалось застолье и что вызвало у него неконтролируемую агрессию.  

Молодой человек повредил две иномарки, которые были припаркованы в одном из дворов.  

Затем парень попал в ресторан через служебный вход. В помещении были работники. Сотрудница заведения попыталась выпроводить студента своими силами, но он начал громить кухню – разбил о пол кассовый аппарат и весы, повредил бытовую технику, стеклопакет, перевернул несколько столов. Ущерб составил не менее 3,5 тысяч рублей.  

В Витебске пьяный 18-летний парень разгромил ресторан
Фото: УВД Витебского облисполкома  

Утихомирить молодого человека смогли только прибывшие на место правоохранители.   

По результатам освидетельствования оказалось, что в выдыхаемых парах подозреваемого содержится 2 промилле алкоголя.  

Возбуждено уголовное дело.   

В середине января в Мозыре мужчина хотел бесплатно получить лекарство и разбил витрину в аптеке – здесь подробнее.   

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске пьяный студент устроил погром в ресторане.   По информации УВД Витебского облисполкома, 18-летний парень выпивал крепкие алкогольные...
 
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