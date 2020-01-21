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В Витебске пьяный 18-летний парень разгромил ресторан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске пьяный студент устроил погром в ресторане.
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Третьекурсник не может вспомнить, сколько продолжалось застолье и что вызвало у него неконтролируемую агрессию.
Молодой человек повредил две иномарки, которые были припаркованы в одном из дворов.
Затем парень попал в ресторан через служебный вход. В помещении были работники. Сотрудница заведения попыталась выпроводить студента своими силами, но он начал громить кухню – разбил о пол кассовый аппарат и весы, повредил бытовую технику, стеклопакет, перевернул несколько столов. Ущерб составил не менее 3,5 тысяч рублей.
Утихомирить молодого человека смогли только прибывшие на место правоохранители.
По результатам освидетельствования оказалось, что в выдыхаемых парах подозреваемого содержится 2 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Витебске пьяный студент устроил погром в ресторане. По информации УВД Витебского облисполкома, 18-летний парень выпивал крепкие алкогольные...
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