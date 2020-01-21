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В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л
21.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Вадим Демко в пресс-центре
«Планируется для розлива алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков применение тары емкостью не более 1 л. Думаю, что это произойдет до конца новой пятилетки, а то и ранее, для этого необходимо внести изменения в технические регламенты», — отметил Вадим Демко.
Кроме того, с 2021 года в Беларуси введут новые ограничения
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В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами...
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