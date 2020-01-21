В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Вадим Демко в пресс-центре БЕЛТА , комментируя постановление Совета Министров от 13 января 2020 года №7, которым утвержден план поэтапного перехода на упаковку.

«Планируется для розлива алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков применение тары емкостью не более 1 л. Думаю, что это произойдет до конца новой пятилетки, а то и ранее, для этого необходимо внести изменения в технические регламенты», — отметил Вадим Демко.

Кроме того, с 2021 года в Беларуси введут новые ограничения по использования пластика. «Одно из мероприятий плана предусматривает запрет использования с 1 января 2021 года определенных видов полимерных материалов в виде упаковки. В настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами госуправления перечень полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию. Мы надеемся, что перечень будет уже в первой половине этого года «, — пояснил представитель Минприроды.

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