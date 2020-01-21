График работы инспекции по приему налоговых деклараций по подоходному налогу

Источник материала: Пинский Вестник

График работы инспекции по приему налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц:

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Пинску осуществляет прием налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год по следующему графику:

в рабочие дни по 31 марта 2020 г. – с 8.00 до 19.00;

21 марта 2020 г. - с 9.00 до 13.00;

28 марта 2020 г. - с 9.00 до 13.00;

по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5, 4 этаж, каб. № 55.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 65-48-91