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График работы инспекции по приему налоговых деклараций по подоходному налогу
21.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> График работы инспекции по приему налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц:
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Пинску осуществляет прием налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год по следующему графику:
в рабочие дни по 31 марта 2020 г. – с 8.00 до 19.00;
21 марта 2020 г. - с 9.00 до 13.00;
28 марта 2020 г. - с 9.00 до 13.00;
по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5, 4 этаж, каб. № 55.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 65-48-91
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График работы инспекции по приему налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц: Инспекция Министерства по налогам и сборам...
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